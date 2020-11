Za obnovu vrelovodne mreže Zagreba 700 milijuna kuna

<p>Ugovor za projekt "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba" vrijedan 699,6 milijuna kuna od čega bespovratna sredstva iz EU fondova iznose 421,5 milijuna kuna, potpisan je u četvrtak, a predviđa zamjenu trećina vrelovodne mreže glavnoga grada.</p><p>Ugovor su korisniku projekta - HEP-Toplinarstvu, uručili ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Tramišak i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) Tomislav Petric. </p><p>Petric je rekao da će se nove cijevi postavljati izvan sezona grijanja, a sve bi trebalo biti završeno u sljedeće tri godine.</p><p>Predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić izvijestio je da će u Zagrebu biti zamijenjena trećina, odnosno 68,5 od ukupno 200 kilometara vrelovodne mreže, a obuhvatit će 27 naselja. Rekao je da će se zamjenom cijevi osigurati uredna i kontinuirana opskrba toplinskom energijom. </p><p>HEP će iz vlastitih sredstava u provedbu projekta uložiti oko 134,5 milijuna kuna. </p><p>"Projekt će rezultirati smanjenjem toplinskih gubitaka u mreži za 28 posto, nadopune pogonske vode za 47 posto te smanjenjem broja hitnih intervencija na rekonstruiranim dionicama vrelovoda za čak 90 posto", rekao je Barbarić, dodavši da manji gubici znače i manju potrebu za proizvodnjom toplinske energije, a time i manje emisije onečišćujućih tvari. </p><p>Podsjetio je da HEP provodi još jedan veliki projekt u Zagrebu, vrijedan 900 milijuna kuna - gradnju novoga visokoučinkovitog bloka za proizvodnju električne i toplinske energije. To novo postrojenje trebalo bi biti spremno za rad do početka sezone grijanja 2022. godine. </p><p>HEP je, naveo je, do sada povukao oko milijardu kuna iz EU fondova.</p><p>Ministrica Tramišak rekla je da je ugovor potpisan s ciljem energetske učinkovitosti i smanjenje toplinskih gubitaka za gotovo sto tisuća građana Zagreba.</p><p>"Ovo je jedan u nizu velikih strateških projekata koji se provode na području Zagreba i cijele Hrvatske", rekla je Tramišak, dodavši da su do sada ugovoreni strateški projekti ukupne vrijednosti veće od 16 milijardi kuna.</p>