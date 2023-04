'Za oporavak će im trebati i do šest tjedana, a smrt školskog kolege pamtit će cijeli život'

U Srednju školu "Mate Balota" u Poreču stigao je krizni tim od devetero stručnjaka koji će učenicima, nastavnicima, ali i roditeljima učenika pružati psihološku pomoć nakon tragičnog događaja u kojem je na maturalnom putovanju u Pragu nesretnim slučajem život izgubio 17-godišnji učenik te škole.

Nakon tragedije su se profesori i 76 učenika vratili dan ranije kući iz Češke. U Poreč su sad stigli psiholozi, pedagozi i socijalni radnici kako bi pomogli svima u školi prebroditi ovu tragediju koja se dogodila na maturalnom putovanju. Podsjetimo, učenik je pao s balkona noćnog kluba koji se nalazi na petom katu.

PROCJENA OSJEĆAJA

Voditeljica kriznog tima, Davorka Glavina-Stanković, objasnila je da je krizna intervencija započela i da će se raditi od jutra do večeri dva dana. Razgovarat će se s učenicima u razredu, nastavnicima i svim djelatnicima škole te roditeljima kroz organizirano privremeno psihološko savjetovanje.

- Riječ je o procesu koji im omogućuje procjenu osjećaja i emocija te suočavanje s njima. Takva intervencija olakšava prebroditi situaciju u kojoj su se našli profesori i učenici.Tim će raditi s učenicima u grupi, ali i pojedinačno. Čim smo došli, učenicima smo rekli da sve što se kaže unutar zidova tu i ostaje. To su osjetljive situacije. Sa svima se radi procedura koja dodiruje misaonu komponentu, emocionalnu, fiziološku (tjelesne reakcije) i ponašajnu. Misaona komponenta podrazumijeva što je učenicima 'u glavi', izražavanje osjećaja, osvješćivanje svog tijela. Generalno gledajući, treba od četiri do šest tjedana za oporavak. Ali mi smo individualna bića. Moguće je da to malom dijelu ljudi nije dovoljno. Onda je potreban dodatni rad - objasnila je voditeljica kriznog tima.

Kaže da će učenici cijeli život pamtiti taj tragični događaj i neće ga nikad moći zaboraviti.

- To je za sve jedna velika trauma i tragedija koja će im zauvijek ostati u sjećanju. Prošle godine imali smo pet kriznih situacija, od kojih su tri bile sa smrtnim ishodom, a u dvije situacije bila je riječ o vršnjačkom nasilju - istaknula je.

Dodala je kako je mentalno zdravlje mladih osjetljivo i pokazuju se veliki problemi koji se nisu pokazivali na početku njezina rada u školama.

- Počela sam raditi kao školski psiholog, a završila sam na kraju kao klinički psiholog. Treba apelirati na kompletiranje timova stručnih suradnika u školama bez obzira na kriterije, jer nekad manje škole imaju više problema nego velike. Broj učenika nije mjerilo problema koji se mogu pojaviti - naglasila je.

Dodala je da je putovanje u Prag trebalo biti ugoda i zabava. No, nažalost, na kraju se dogodila velika tragedija u kojoj je nesretnim slučajem život izgubio njihov školski kolega i prijatelj.

OD JUTRA DO VEČERI

- Možda će zvučati nepopularno, ali kad sam počela raditi, psihologa je bilo u dječjoj ambulanti, a bilo ih je i po školama. Postojao je lanac ljudi koji su bili tu da sve skupa riješe. U Poreču će se raditi do 21 sat jer navečer imamo i roditeljske sastanke. Djeci se pristupa vrlo pažljivo, zato i nećemo o tome govoriti javno. Oni mogu pričati o sebi, jer djeca moraju imati osjećaj sigurnosti i povjerenja u ljude koji rade taj posao, da ih oni neće iznevjeriti - rekla je na kraju.

