- Mo\u017eemo ocijeniti da smo u\u010dinili sve uz pridr\u017eavanje mjera da se kampanja odvije na dobar na\u010din. I ona 2016. je bila bez ve\u0107ih skupova, pa ni ova, ali smo obi\u0161li cijelu Hrvatsku - rekao je.\u00a0

- Na\u0161e poruke su, za razliku od drugih stranaka, vrlo jasne - rekao je Plenkovi\u0107 i dodao kako su poruke utemeljene na radu i postignu\u0107u Vlade od po\u010detka mandata. Istaknuo je kako je cilj HDZ-a da se krene raditi na dva temeljna cilja - javnozdravstvena sigurnost zbog opasnosti od drugog vala korone najesen i da se donese Zakon o obnovi Zagreba.\u00a0

- Nakon \u0161to ga donesemo \u0107emo donijeti niz mjera i krenuti s obnovom - poru\u010dio je. Naveo je i kako \u0107e Vlada u novom mandatu smanjiti porez na onu hranu na koju ve\u0107 nije smanjen te se brinuti od razvitku gospodarstva.\u00a0

- Zato su potrebni \u0161to sposobniji ljudi. Vode\u0107i ra\u010duna o na\u0161im konkurentima, pozivam sve sugra\u0111ane da iza\u0111u na izbore i poklone povjerenje za koje smatraju da \u0107e na najbolji mogu\u0107i na\u010din voditi Hrvatsku u vremenima koja su pred nama - rekao je i dodao kako se tijekom godina Vlada suo\u010davala s nizom kriza me\u0111u kojima su i Agrokor, \u0110uro \u0110akovi\u0107, Borovo, ali i prirodne nepogode i najve\u0107u krizu u zadnjih sto godina koju je uzrokovao korona virus.\u00a0

- Ovo nije vrijeme za politi\u010dko \u0161arlatanstvo niti za one koji su neiskusni i koji imaju program kao listu \u017eelja - poru\u010dio je.\u00a0

- Neki spominju i fa\u0161izam i zgro\u017een sam \u0161to SDP koristi takve poruke u zadnjim danima kampanje. Neka malo razmisle - rekao je Plenkovi\u0107.\u00a0

- \u0160to se ti\u010de poruka koje dolaze iz Domovinskog pokreta, ja sam razabrao \u0161to za \u010delnika Domovinskog pokreta zna\u010di domoljublje, a \u0161to se ti\u010de razgovora za nakon izbora, HDZ nije vodio nikakve razgovore i ne mislim da je to potrebno - rekao je i dodao kako se ne\u0107e dati povjerenje onima koji na domoljublje gledaju kao \u0160koro.\u00a0

- Ponavljanje pri\u010de koju je 2015. godine zastupao Most, ja sam rekao i 2016. da za takve pokrete nema teoretske \u0161anse, nitko ne\u0107e HDZ-u odre\u0111ivati tko \u0107e biti na \u010delu vlade. One dolaze iz kruga ljudi koji ba\u0161 nikada nisu imali odgovornost upravljati. Meni nikada ne bi nikad palo na pamet da uvjetujem stranci tko \u0107e biti na \u010delu te stranke - rekao je.\u00a0

'Za političko šarlatanstvo nije vrijeme. Nitko neće uvjetovati HDZ-u tko će biti na čelu Vlade'

Ponavljanje priče koju je 2015. godine zastupao Most, ja sam rekao i 2016. da za takve pokrete nema teoretske šanse, rekao je Plenković te dodao kako on takve stvari nikada ne bi uvjetovao

<p>Izbori su pred nama. Možemo procijeniti da je HDZ zajedno s partnerima tijekom kampanje predstavila hrvatskoj javnosti naš program za budućnost Hrvatske koji će osigurati sigurne plaće, sigurna radna mjesta i brz gospodarski oporavak, započeo je premijer <strong>Andrej Plenković </strong>svoje završno obraćanje prije izborne šutnje. </p><p><strong>POGLEDAJTE OBRAĆANJE: </strong></p><p>- Možemo ocijeniti da smo učinili sve uz pridržavanje mjera da se kampanja odvije na dobar način. I ona 2016. je bila bez većih skupova, pa ni ova, ali smo obišli cijelu Hrvatsku - rekao je. </p><p>- Naše poruke su, za razliku od drugih stranaka, vrlo jasne - rekao je Plenković i dodao kako su poruke utemeljene na radu i postignuću Vlade od početka mandata. Istaknuo je kako je cilj HDZ-a da se krene raditi na dva temeljna cilja - javnozdravstvena sigurnost zbog opasnosti od drugog vala korone najesen i da se donese Zakon o obnovi Zagreba. </p><p>- Nakon što ga donesemo ćemo donijeti niz mjera i krenuti s obnovom - poručio je. Naveo je i kako će Vlada u novom mandatu smanjiti porez na onu hranu na koju već nije smanjen te se brinuti od razvitku gospodarstva. </p><p>- Zato su potrebni što sposobniji ljudi. Vodeći računa o našim konkurentima, pozivam sve sugrađane da izađu na izbore i poklone povjerenje za koje smatraju da će na najbolji mogući način voditi Hrvatsku u vremenima koja su pred nama - rekao je i dodao kako se tijekom godina Vlada suočavala s nizom kriza među kojima su i Agrokor, Đuro Đaković, Borovo, ali i prirodne nepogode i najveću krizu u zadnjih sto godina koju je uzrokovao korona virus. </p><p>- Ovo nije vrijeme za političko šarlatanstvo niti za one koji su neiskusni i koji imaju program kao listu želja - poručio je. </p><p>- Neki spominju i fašizam i zgrožen sam što SDP koristi takve poruke u zadnjim danima kampanje. Neka malo razmisle - rekao je Plenković. </p><p>- Što se tiče poruka koje dolaze iz Domovinskog pokreta, ja sam razabrao što za čelnika Domovinskog pokreta znači domoljublje, a što se tiče razgovora za nakon izbora, HDZ nije vodio nikakve razgovore i ne mislim da je to potrebno - rekao je i dodao kako se neće dati povjerenje onima koji na domoljublje gledaju kao Škoro. </p><p>- Ponavljanje priče koju je 2015. godine zastupao Most, ja sam rekao i 2016. da za takve pokrete nema teoretske šanse, nitko neće HDZ-u određivati tko će biti na čelu vlade. One dolaze iz kruga ljudi koji baš nikada nisu imali odgovornost upravljati. Meni nikada ne bi nikad palo na pamet da uvjetujem stranci tko će biti na čelu te stranke - rekao je. </p>