'Za pozdrav 'ZDS' može i kazna zatvora. Milanović je otišao udesno. Napravio je i taj atak...'

Ovo sve što se događalo posljednjih nekoliko ciklusa potvrđuje da smo izgubili svoju socijaldemokratsku orijentaciju i to nam građani nisu mogli honorirati. Upravo zato su se pojavile nove lijeve opcije koje sada imaju stabilnu podršku. Čini mi se da to nije jedan od političkih aktera u nizu koji su se pojavljivali i nestajali. Meni se čini da će Možemo tu zadržati, a pojavili su se upravo jer smo mi iznevjerili svoje birače u tom dijelu prezentacije socijaldemokratskih politika, kazala je u razgovoru za N1 televiziju Sanja Major, kandidatkinja za predsjednicu SDP-a.

Dodala je kako SDP na idućim izborima može pobijediti HDZ samo i isključivo ako promijeni prvo sebe. Smatra da se program stranke treba nadograditi.

Komentirala je i Zorana Milanovića. Kaže kako ne želi da se priča o izborima u SDP-u svede na Milanovića i njenu kritiku Milanovića.

Kritike Milanoviću

- Ja sam kritična prema SDP-u jer je SDP nekritičan prema naslijeđu Zorana Milanovića - kazala je Major za N1 i dodala da je Milanović kroz predsjednički mandat potvrdio da se potpuno udaljio od ljevice, ali i da njegova vlada nije bila socijaldemokratska.

- I njegov premijerski mandat potvrdio je da je on bliži neoliberalnom konceptu - kazala je Major.

Ne vjeruje da bi Milanović opet mogao biti vođa ljevice.

- Kroz predsjednički mandat otišao je korak, ne naprijed, nego desno. Otišao je udesno. Od vraćanja odlikovanja Glavašu nadalje. Napravio je protuustavni atak na parlamentarne izbore kad se sam istaknuo za kandidata za premijera u ime SDP-a - kazala je Major i nastavila:

- Mi se moramo distancirati od tih neoliberalnih koncepata. To je niz pogrešnih odluka u prošlosti. Htjela bih reći da zagrebačka organizacija, kao najjača, još od Milana Bandića ima problem s konsolidiranjem. Bitno je da sljedećim izborima, lokalnim, ostvarimo što bolji rezultat. Trebali bismo i na lokalnoj razini otići više ulijevo,

Dodaje kako treba razmisliti o tome da javni prijevoz bude besplatan za sve građane.

Zatvor za "Za dom spremni"

Govoreći o nacionalnim politikama, Major kaže kako je razmišljala o tome koje su tri ključne stvari koje je SDP napravio dobro u vrijeme svoje vlade i da je došla do dvije, a nije se mogla sjetiti treće. Ona bi povećala mirovine, ali ne način kako se one sada usklađuju jer smatra da sadašnji način ide na štetu umirovljenika, piše N1.

Strogo bi sankcionirala pozdrav "Za dom spremni".

- Kad se radi o tome nesretnom pokliču, jasno je da to seže u NDH i da nikakvo relativiziranje nije dopušteno. Svi koji koriste dvostruke konotacije manipuliraju povijesnim činjenicama. Postoji zakonski okvir, ali se on ne provodi. U školama treba educirati što takav pozdrav znači, a treba uvesti i penalizacije da se takve stvari ne događaju. Radikalizacija i dopuštanje korištenja takvog pozdrava dovodi do porasta nasilja u društvu. Što se mene tiče može i kazna zatvora, da - kazala je.

Na pitanje o odnosima sa susjedima, kaže kako nikada nije za zaoštravanje odnosa, ali i da ne treba tražiti savezništva u Orbanu i Dodiku.

Komentirala je i vladajuću koaliciju i priznala da je zgrožena postupcima SDP-a...

- Htjela bih istaknuti svoje zgražanje na želju SDP-a da razgovara o sastavljanju bilo kakve većine. Koalicija između HDZ-a i DP-a je očekivana. Vidim da se nešto događa u DP-u, očekujem da će se situacija primiriti. To su četiri godine vlasti... Što se tiče HDZ-a, rekla bih da oni mnogo bolje funkcioniraju kao stranka nego kako vlast. Cilj stranke je osvojiti vlast, a cilj vlasti bi trebao biti uređenje društva. Htjela bih da SDP bude demokratičniji od HDZ-a, ali bojim se da nam oni očitavaju lekcije u tome već neko vrijeme - kazala je.

Plenkovićev cinizam

Na pitanje što misli o Andreju Plenkoviću, Major kaže kako misli da bi Plenković i Milanović mogli zamijeniti mjesta na čelu stranaka koje su vodili i/ili vode.

- Andreja Plenkovića ja mogu vidjeti na čelu SDP-a, kao što ga mogu vidjeti i na čelu HDZ-u. Pitam se zašto bi netko glasao za nas ako to vidi i u HDZ-u. Plenković pokazuje jednu vrstu cinizma koji je meni neprihvatljiv, on ima osjećaj da se uvijek napada njega osobno. Ja ne mogu reći da je on u ovih nekoliko godina vladanja, da je suštinski nešto učinio za RH i građane. To su uvijek bili neki oportuni potezi koji su donosili bodove - kaže.

U kandidaturu za predsjednicu stranke je, govori, krenula sama i bez potpore establishmenta.

- Voljela bih razgovarati i ovako kroz medije je bio jedini način da iznesem svoje viđenje situacije. Jer u SDP-u zadnjih nekoliko godina nemate mogućnost raspravljati - kaže Major, piše N1.