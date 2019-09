'Za predsjednicu ne znamo je li antifašista ili ustaša, ona luta'

Bivši ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić gostovao je u emisiji Novi dan na N1 televiziji gdje je komentirao štrajk liječnika i način na koji se ova Vlada bavi tim problemom.

Kao poseban problem je spomenuo rastući nacionalizam kojim se, prema njegovim riječima, ne bave ni premijer niti predsjednica.

Upitan o tome što bi ponudi sindikatima liječnika koji štrajkaju, Mrsić je samo odgovorio kako se ne bi doveo u pozicijiu u kojoj se dovela ova Vlada, da ide pregovarati kolektivne pregovore, pred formiranje proračuna i pred izbornu godinu.

Dodaje i kako bi sada trebalo povećati plaće jer je proračun u dobroj poziciji.

- Vjerujem da će se stvari brzo raščistiti jer Andrej Plenković najviše voli gledati svoju lijepu sliku u medijima. Neće on dopustiti da nas zahvati val štrajkova.

Mrsić smatra da je ministar zdravstva Milan Kujundžić nije dogovarao s premijerom stav oko štrajka liječnika jer je stao na njihovu stranu, a 'premijer mu je na ovakav način opalio šamar i politički rekao - nisi ti taj koji je glavni'.

- Ovo je prvi put da je parafirani sporazum pao na Vladu. Vlada je u pat-poziciji što se tiče mirovinskog sustava. Ako pristane na zahtjeve sindikata, onda će priznati da je bila u krivu. Ako se raspiše referendum, bit će u najnezgodnije vrijeme za Vladu - vrijeme predsjedničkih izbora. To će biti referendum o Vladi, koji će proći - zaključio je.

Na pitanje o poziciji SDSS-a u vladajućoj koaliciji, bivši ministar kaže da vjeruje da će napustiti SDSS koaliciju. Ponovo je opleo po Vladi zbog rastućeg nacionalizma, a ovaj put je zbog tog problema opomenuo i predsjednicu.

- Ni ova Vlada no predsjednica ništa ne rade da to promijeni. Za predsjednicu ne znamo je li antifašista ili ustaša. Nemamo pojma gdje ona spada. U tom ideološkom dijelu se ne snalazi ili namjerno to radi. Ideološki luta, a kao predsjednica nije napravila ništa na Pantovčaku. Imali smo jedan estradni mandat. Ovaj igrokaz s lupanjem šake o stol je smiješan i govori da ona ne zaslužuje drugi mandat. Kriva osoba je na Pantovčaku - za kraj je kazao bivši ministar rada i mirovinskog sustava.

Tema: Hrvatska