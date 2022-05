Za Putina bi mogućnost poraza mogla predstavljati njegovu smrt. Zato možda želi eskalaciju

Očekivalo se da će 9. svibnja biti prekretnica u ruskom ratu u Ukrajini. Iščekivanje je bilo usredotočeno na ono što bi Vladimir Putin mogao najaviti tijekom godišnje parade povodom Dana pobjede u Moskvi u spomen na trijumf Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u onom što bismo sad možda trebali nazvati “Posebnom vojnom operacijom 1941.-1945.” Taj izraz koristim ironično, naravno, ali neobično je što je sam Putin posvetio svoj govor izjednačavanju ruske titanske borbe u Drugom svjetskom ratu s onim za što on još inzistira da je samo posebna vojna operacija u Ukrajini. Kako se ispostavilo, 9. svibnja značajno je ono što se nije dogodilo. Putin nije proglasio nikakvu pobjedu u Ukrajini - bilo je to nemoguće, s obzirom na to koliko malo Rusi imaju za pokazati nakon više od dva mjeseca borbe. I suprotno očekivanjima, nije objavio opći rat protiv Ukrajine niti najavio masovnu mobilizaciju kako bi podržao takav napor. Pitanje je zašto nije - zašto je Putin umjesto toga održao prazan govor i odbio promijeniti smjer u ratu koji ide loše?