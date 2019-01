Za sutra najavljen narančasti meteoalarm zbog bure i vjetra

Državni hidrometeorološki zavod javlja da će vrijeme sutra biti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja te razmjerno vjetrovito, kao i da će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice s jakim, prema kraju dana moguće i olujnim udarima. Na Jadranu će umjeren sjeverozapadnjak okrenuti na buru i jačati, pa će od sredine dana biti olujnih, podno Velebita i orkanskih udara. Najniža jutarnja temperatura bit će od -5 do 0, na Jadranu od 3 do 7. Najviša dnevna od 3 do 8, na Jadranu od 9 do 12 °C.

Zbog jake, na udare olujne bure i sjevernog vjetra čiji bi najjači udari mogli dosezati i 110 km/h, za sutra je oglašen meteoalarm, za obalu žuto, a za more narančasti. Vrijeme se u dolazećim danima neće poboljšavati, a za vikend će biti veoma hladno.

Zavod za javno zdravstvo, od 5. siječnja u Rijeci, Splitu i Dubrovniku očekuje se hladnoća koja može biti opasna za zdravlje, piše Slobodna Dalmacija.