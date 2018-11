Za sve je kriv lampaš: Zapalio je komodu, a žena se ugušila?

Žena (64) preminula je u noći na subotu nakon ozljeda koje je zadobila u požaru kuće na zagrebačkom Srebrnjaku.

Prema prvim informacijama, oko 1 u noći planulo je prizemlje kuće. Vatra se krenula širiti te su je primijetili rođaci koji žive u susjednoj kući. Provalili su kako bi je izvukli. Neslužbeno doznajemo kako je 64-godišnjakinja ležala na podu s krvavom glavom te su je izvukli na ulicu.

Pokušali su je probuditi i oživjeti, no nisu uspjeli. Akciji su se priključili i djelatnici Hitne pomoći, no na kraju su samo mogli konstatirati smrt. Pretpostavljaju kako se ugušila u dimu, no točan uzrok smrti bit će poznat nakon obdukcije.

Očevid je pokazao kako je nesretna žena na komodi zapalila lampaš koji je izazvao požar. Vatra se s namještaja brzo proširila prizemljem kuće te je zahvatila dio potkrovlja.

Požar su ugasili vatrogasci koji su stigli s tri vozila. Dok je dio gasio prizemlje i potkrovlje, jedna ekipa gasila je izvana i spriječila da se požar ne proširi na susjednu kuću.