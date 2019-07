'Za uspješno poslovanje jako je važna dobra radna atmosfera'

Na konferenciji Poslodavac 3.0. u organizaciji 24sata, održana je i treća panel rasprava. Naziv panela bio je 'Sretni i na poslu', a sudionici su bili: dr. sc. Sanja Musić Milanović, epidemiologinja, voditeljica Službe za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i voditeljica projekta „Živjeti zdravo“, Boris Vukić, psiholog i suosnivač Adizes South Eeast Europe (ASEE) i Senior Associate Adizes Institute USA, Vladimira Senčar Perkov, direktorica Ljudskih resursa INA-e, Martina Kessler, viša HR savjetnica tvrtke Selectio i voditeljica projekta Certifikat Poslodavac Partner.

Martina Kessler je kazala da se na radnike treba gledati kao partnere i stvoriti radnu atmosferu u kojem će produktivnost biti najviša.

- Posebno ističemo brigu za zaposlenike i uvidjeli smo pozitivne rezultate Poslodavac partner projekta. Radnike se smatra partnerima i stavlja ih se u poziciju da mogu suodlučivati, a tako se osjećaju korisno. Za poslovanje je izrazito važna radna atmosfera. Tamo gdje je loša radna atmosfera rastu dani bolovanja što uzrokuje loše rezultate za kompanije. Bitno je razlikovati tipove stresa. Uzbuđenje ili zdravo natjecanje je u redu dok strest pod kojim se ljudi loše osjećaju treba izbjegavati - rekla je Kessler.

Foto: Borna Filic/PIXSELL Sanja Musić Milanović je pojasnila da je stres unutar pet vodećih bolesti, a vrlo malo se o tome zna. Također, ustvrdila je da zdravi ljudi ne brinu dovoljno o svom zdravlju već pomoć tražimo tek kada se razbolimo.

- Tvrtke su najzainteresiranije za mentalno zdravlje radnika te prevenciju ovisnosti. Treba stvoriti uvjete da je šef autoritet putem kompetencije, a ne izazivanjem straha. Također, obitelj treba biti na prvom mjestu i na radnom mjestu. Prepoznavanje potreba pojedinca je stvar na kojoj trebamo intenzivno raditi. Oko 90% ljudi obolijeva od pet vodećih bolesti, a zanimljivo je da kod svih prethodi stres. Ne bih rekla da se stres prepoznaje kao veliki problem kod ljudi, a vidimo da predstavlja veliki rizik za zdravlje ljudi. Ljudi čekaju tjelesne simptome jer se te stvari kod stresa ranije ne prepoznaju. Živjeti zdravo je prvi nacionalni projekt koji smo gradili 12 godina, a smisao cijelog projekta je očuvanje zdravlja. No o zdravlju ne promišljamo sve dok se ne razbolimo, jednostavno narušavamo zdravlje i ne brinemo o njemu dok smo potpuno zdravi. Isto tako pokušavamo osigurati poligone i tako omogućiti djeci da se od početka počnu baviti tjelesnom aktivnošću. Imajmo na umu da je samo zdrav pojedinac sretan, a sretan radnik može uprihoditi za tvrtku. Za to mogu služiti i male stvari poput kutka za vježbanje ili jednostavnog plakata za 10-minutno vježbanje. Ako radnicima pružimo podršku to ih čini puno sretnijima i produktivnijima - pojasnila je dr. Musić Milanović.

Foto: Borna Filic/PIXSELL Boris Vukić je u izlaganju naglasak stavio na participativno poslovanje koje je poslovanje budućnosti.

- Idealno poslovno okruženje ne postoji, kao ni idealni planet, svijet, ali to nije razlog da tome težimo. Poštenje i povjerenje u kompaniji se ne može uvesti tako što se kaže već do toga mora doći procesima. Normala u poslovanju je participativno poslovanje. Tu možemo uključiti unutarnje nagrađivanje. Kompanije ne mogu biti vođene tako da jedan čovjek upravlja cijelom kompanijom već uključivanjem svih sudionika tih kompanija - rekao je Vukić.

Foto: Borna Filic/PIXSELL Vladimira Senčar Perkov je naglasila da za produktivno poslovanje je izrazito bitan balans između poslovnog i privatnog života, ali i različitost stavova i promišljanja među zaposlenicima.

Foto: Borna Filic/PIXSELL - Kako pomiriti sve faktore u kompaniji, to je najveći izazov svih nas. Mi smo u INI započeli pilot projekte: fleksibilno radno vrijeme, kao i rad kod kuće jednom tjedno. Sve to mora pratiti IT tehnologija jer inače ne može uspjeti. Izrazito je bitan balans između privatnog i poslovnog života. Osim toga trebamo radnicima ponuditi razne edukacije i pokazati da nije samo plaća ono što poslodavac nudi. Bogatstvo kompanije je različitost stavova i razmišljanja i tu se može svakom zaposleniku individualno pristupiti i na taj način se potiče kreativnost, inovativnost, ali i velika motiviranost radnika. Nije bitno radno mjesto već ljudi koji rade na tom radnom mjestu - kazala je Senčar Perkov.

