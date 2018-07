Za Vatrene večeras navijaju i ambasade Švedske i SAD-a

Podrška Vatrenima stiže i iz američkog i švedskog veleposlanstva u Hrvatskoj.

- Spremanje za iduću utakmicu: Igra Hrvatska, idemo dečki! - napisao je Lars Schmidt, švedski veleposlanik, na Twitteru uz fotografije na kojima pozira u hrvatskom dresu.

Getting ready for next game: Igra Hrvatska, idemo dečki! 🇭🇷⚽🇷🇺 #CRO @HNS_CFF #WorldCup @SwedeninHR pic.twitter.com/D0Q6F04eys

Ekipa iz američke ambasade također se 'skockala' i na Twitteru poručuju da su spremni navijati za Hrvatsku.

Hrvatsku će podržati i veleposlanstvo Velike Britanije. Veleposlanik Andrew Dalgeish napisao je kako se veseli gledati Englesku i Hrvatsku u polufinalu.

Thanks @Schmidt92Lars , great game. Looking forward to #England seeing #Hrvatska in the semi! #SWEENG https://t.co/G5TMZVOkII