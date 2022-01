Nakon sjednice Vlade, ministar Tomislav Ćorić izjavio je kako će mjerama koje će Vlada donijeti biti obuhvaćeni i poduzetnici. Rezolutno je poručio i da su visoki računi za plin koji su ovih dana stigli na mnoge adrese u glavnom gradu odgovornost Grada Zagreba.

- Ono što ću jasno poručiti Tomševiću i ekipi koja vodi Holding, preuzeli su odgovornost i za Plinaru, neovisno tko je bio na čelu Plinare dotada. Tog trenutka je netko trebao reći da nedostaje 600 gb plina. Tog trenutka je cijena plina bila nekoliko puta niža nego danas. Tog trenutka je gradonačelnik trebao reagirati. Je li mene itko pitao što se događalo s INA-om 2003.? Svi me pitaju što se događa danas. Tomašević i Možemo su preuzeli odgovornost za Zagreb i svi koji su dobili više račune to ne zaslužuju. A i pravno je upitno. To su problemi s kojima se suočavate kad obnašate vlast, ti problemi su svakodnevni i nema tu upiranja prsta u nekog tko je bio nekad. Ne dopuštam da se na takav način snosi odgovornost na nekog drugog. Svako poduzeće koje je ugovorilo dostavu plina krajnjim korisnicima je trebalo na vrijeme planirati svoje potrebe - kaže ministar.

"Poručujem Tomaševiću da radi svoj posao. Nedopustivo je da vrtić, pučka kuhinja ili bilo tko, dobije račun koji je 4 puta veći", govori Ćorić.

"Grad Zagreb je vlasnik Gradske plinare i neka riješi problem. Neka storniraju račune i izdaju ih prema ugovorima i neka nabave plin", kaže ministar.

"Što nisu kupili plin? Je li im ministar trebao kupiti plin? Jesam li ja trebao kupiti plin, HDZ? Ne. To je trebao učiniti Grad Zagreb. Brinemo o čitavom nizu čimbenika koji su egzogeno zadani. Vlada preuzima svoj dio odgovornosti za probleme s kojim se suočavamo. Ova stuacija je propust onoga tko je to trebao riješiti", jasan je Ćorić.

Nestašica plina

Prema riječima ministra, brojni su čimbenici koji su uzrokovali nestašicu, a “aleternativa je samo jedna – prelazak na obnovljive izbore”.

Jedno od rješenja bi, prema ministru, mogao biti i LNG.

- Još jednom ću se vratiti, tranzicija nije laka, nije jednostavna. Alternativa na razini Europe ne postoji, ne postoji u cijelom svijetu - kaže.

Na pitanje o izjavi Tomislava Tomaševića koji je odgovornost za nestašicu plina prebacio na bivšeg šefa Plinare, Ćorić kaže:

"Bivši direktor Plinare nije član HDZ-a. U jednom trenutku Plinaru i Holding je preuzela nova gradska vlast. Ti ljudi obavljaju svoj posao. Kako? Eto tako da sad dolaze tri ili četiri puta veći računi nego što su ugovoreni. To se ne smije događati. Tko je odgovoran za to? Gradonačelnik i njegov tim. Neka sad iznađu novac. Sad se radi posao, nekad se radio cirkus. Sad su izbori dobiveni, neka radi posao", kaže ministar.

Na pitanje hoće li Vlada ići na smanjenje PDV-a na plin, Ćorić kaže kako je "predsjednik Vlade jučer jasno naglasio kako je porez na dodanu vrijednost jedan od alata".