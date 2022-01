Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u četvrtak da će oporaba glomaznog otpada u veljači u potpunosti biti u rukama grada Zagreba, jer će tada stići naručene drobilice glomaznog otpada.

“U veljači dolaze drobilice koje su kupljene. Potpuno će sustav glomaznog otpada biti u rukama grada, a napravit ćemo uštede od barem 50 milijuna kuna godišnje”, rekao je Tomašević tijekom aktualnog sata na sjednici Gradske skupštine.

Kazao je to odgovarajući na pitanje zastupnice Gordane Rusak (Stranka rada i solidarnosti), koja je danas aktivirala mandat kao zamjenica zastupnika Ljube Jurčića.

Rusak je izrazila zabrinutost zbog proširenja kapaciteta odlagališta Jakuševec, no Tomašević joj je je poručio da se glomazni otpad razdvaja na platou Jakuševec, te da je u siječnju otvoreno skladište na Jakuševcu koje je izgrađeno prije 15 godina, ali od nije bilo u funkciju.

“To je ono što ste vi propustili napraviti, odnosno ne vi, nego prošla vlast. Više neće biti nereda u sustavu gospodarenje glomaznim otpadom”, poručio joj je Tomašević.

Grad Zagreb je još u kolovozu prošle godine najavio kako oporabu glomaznog otpada uzima u svoje ruke, te da raskida suradnju s privatnim poduzećima koja su do sada radila taj posao. Još tada su naručene dvije drobilice za oporabu glomaznog otpada, a nakon javnog natječaja, grad je sklopio posao vrijedan oko šest milijuna kuna s tvrtkama Lager Bašić i O-K TEH za njihovu nabavu.

Iako je za raspravu na aktualnom satu bilo prijavljeno 18 gradskih zastupnika, nisu svi došli do riječi prije nego što je rasprava zaključena.

Zastupnica Višnja Fortuna, bivša pročelnica gradskog ureda za socijalnu zaštitu te aktualna predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske, upitala je gradonačelnika koje mjere planira poduzeti kako bi se spriječilo daljnje osiromašenje umirovljenika te socijalno ugroženih građana uslijed najavljenih poskupljenja energenata i inflacije.

“Očekujemo da ćemo već na sljedećoj Skupštini imati prijedloge mjera za najranjiviije građane kako bi Zagrepčani, a pogotovo najosjetljivije skupine, mogli izdržati najavljene udare”, poručila je Fortuna.

Tomašević joj je odgovorio da su čekali novi Zakon o socijalnoj zaštiti kako bi se proširio broj korisnika za podmirenje troškova stanovanja, da je najavljena borba protiv energetskog siromaštva, a da unatoč vrlo teškoj financijskoj situaciji, nisu smanjivani standardi.

“Grad će napraviti sve što može u ovoj kriznoj situaciji, ali isto tako očekujem i da država napravi puno više jer ima puno više poluga u rukama”, rekao je Tomašević.

Odgovarajući na pitanje nezavisnog zastupnika Renata Peteka o dostupnosti informacija građanima, medijima, ali i gradskim zastupnicima koji moraju čekati na odgovore gradskih tijela preko 70 dana, Tomašević mu je poručio da uspostava otvorenog sustava podataka, kao i proaktivnog informiranja traje, ali da se na njoj radi.

Istaknuo je i kako će nova glasnogovornica gradonačelnika, Dinka Živalj, koja je izabrana na javnom natječaju, uskoro početi s radom.

Tomašević je tijekom aktualca ušao u raspravu sa zastupnikom Domovinskog pokreta Igorom Peternelom, koji ga je pitao kada će, kao osoba iz sektora za ljudska prava, od sebe udaljiti osobe koje ga okružuju, poput glasnogovornika stranke Možemo! Josipa Jagića koji je nedavno objavio tvit u kojem afirmativno govori o vremenu kada su se svećenici ubijali, napisavši “Dobra stara vremena”.

“Dolazite i vi iz sektora ljudskih prava, navodno. (...) Što se tiče Jagićevog komentara, on se ispričao, rekao je da nije tako mislio. Ja sam već to osudio, ogradio se od toga, i rekao da je to u potpunosti neprihvatljivo”, poručio je Tomašević te mu natuknuo da se radije bavi komunalnim problemima građana.

Tomašević je Peternelu zamjerio status koji je objavio na dan smrti zviždačice Ankice Lepej. Peternel je tada je napisao da ona nije bila zviždačica, a objašnjavajući svoj status, Peternel je rekao da je on izrazio legitiman stav oko toga je li po njemu netko zviždač ili nije.

"Gospođa Lepej je bila žrtva određenih lijevih aktivističkih struktura. To je u redu, nemam ja s tim nikakav problem, ali mi imamo problem s tim da je ona uopće zviždač", rekao je Peternel.