Za vikend gusta magla, snijeg u gorju. Temperature ispod nule

Umjereno do pretežno oblačno, u unutrašnjosti i maglovito. Do sredine dana uglavnom na sjevernom Jadranu mjestimice malo kiše, a u gorskim i središnjim predjelima malo snijega. Poslijepodne ponegdje sunčana razdoblja, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Foto: DHMZ

Vjetar slab, na Jadranu lokalno umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz obalu ujutro i bura.

Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, na moru od 2 do 7 °C. Najviša dnevna temperatura od -1 do 4, na Jadranu između 8 i 13 °C.

Foto: DHMZ

Za područje Velebita na snazi je žuti meteoalarm koji označava potencijalno opasno vrijeme zbog jake bure, a na sjeveru i istoku Hrvatske meteoalarm je na snazi zbog guste magle.

Prognoza do ponedjeljka

Umjereno do pretežno oblačno, u unutrašnjosti osobito u ponedjeljak i maglovito. U nedjelju prolazno kiša koja se ujutro na kopnu može ponegdje smrzavati na tlu, u gorju i snijeg.

Foto: DHMZ

U ponedjeljak će mjestimične kiše biti uglavnom u unutrašnjosti, a u utorak na sjevernom Jadranu i u Gorskome kotaru. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, u nedjelju će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i buru. Postupno manje hladno.