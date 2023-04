Od četvrtka velika promjena vremena: Dani kiše, grmljavine i jake bure. U gorju i snijeg

Djelomice sunčano uz promjenljivu, ponegdje i povećanu naoblaku, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 15 i 19 Celzijevih stupnjeva, prognoza je državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za utorak.

Navečer i potkraj dana u sjevernim predjelima moguće je malo kiše.

Vjetar prijepodne slab do umjeren jugozapadni, a popodne i navečer sjeverni i sjeverozapadni, prolazno i vrlo jak. Na Jadranu ujutro umjerena bura, a zatim sjeverozapadnjak i zapadnjak.

Za jug Hrvatske upaljen je žuti meteoalarm zbog pojačane i mjestimice jake bure, poslijepodne i navečer sjeverozapadnog vjetra. Najjači udari vjetra bit će između 65 i 85 km/h.

U unutrašnjosti u srijedu djelomice sunčano uz umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak. U četvrtak i petak pretežno oblačno mjestimice s izraženijom kišom, a u noći na petak i u petak u gorju ponegdje i snijeg. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U srijedu ugodno toplo. Zatim osjetno svježije, a u četvrtak će se još samo u Slavoniji uz umjeren jugoistočnjak zadržati toplo.

Na Jadranu u srijedu djelomice ili pretežno sunčano uz jugozapadnjak. Zatim promjenljivo do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno može biti i oblinije oborine. U četvrtak će puhati mjestimice jako jugo, a u petak bura i sjeverozapadnjak. Krajem razdoblja svježije.

Istočna Hrvatska

Djelomice sunčano uz promjenljivu, povremeno i povećanu naoblaku. Navečer ponegdje malo kiše. Vjetar mjestimice umjeren sjeverozapadni, popodne i navečer do vrlo jak sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 20 °C.

Središnja Hrvatska

Umjereno, povremeno i pretežno oblačno. Navečer i potkraj dana mjestimice je moguće malo kiše. Vjetar prijepodne slab do umjeren jugozapadni, a popodne i navečer mjestimice vrlo jak sjeverni i sjeveroistočni, osobito u Podravini i Međimurju. Najviša dnevna temperatura od 16 do 19 °C.

Gorski kotar i Lika

Djelomice sunčano uz promjenljivu, povremeno i povećanu naoblaku. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a navečer će okrenuti na prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 13 do 17 °C.

Istra

Djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a poslijepodne će okretati na jugozapadnjak i jugo, krajem dana na buru. More malo valovito. Najniža temperatura zraka bit će od 5 do 7 °C, u unutrašnjosti Istre od 2 do 4 °C, najviša dnevna od 16 do 18 °C.

Sjeverni Jadran

Djelomice sunčano, prolazno uz više oblaka. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 16 do 19 °C.

Dalmacija

Pretežno i djelomice sunčano. Puhat će umjeren, na otvorenom moru i jak sjeverozapadni vjetar, još ujutro mjestimice umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura većinom od 17 do 20 °C.

