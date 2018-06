Zabilježite čak i oku nevidljivo i sjajno se zabavite!

Svatko od nas ima toliko uloga da ponekada igrajući ih iznenadimo i sami sebe. Poslovni čovjek od 9 do 17 sati, razigrani roditelj koji je nakon posla podjetinjio zajedno sa svojim djetetom, najbolji prijatelj uz čašu vina, dijete na nedjeljnom ručku kod ostarjelih i nezamjenjivih majke i oca, kolega, brat, sestra…sve smo to mi i svaki trenutak u bilo kojoj od ovih uloga, koji ćemo željeti zapamtiti zauvijek, danas možemo zabilježiti taman kada se on događa. Bez pametnih telefona ne idemo više nikamo. Koriste nam za pisanje poruka i uspostavljanje poziva, no sve više i za zabavu, komunikaciju kroz razne komunikacijske aplikacije te sve profesionalnije zamjenjuju fotoaparate i video kamere.

Foto: Samsung Da, toliko su dobri i moćni.

S najboljom kamerom do sada, inovativni pametni telefoni Galaxy S9 i S9+, osmišljeni su i dizajnirani kako bismo još lakše komunicirali i izrazili sebe kroz fotografije, video sadržaje i emojije.

Koliko telefoni danas profesionalno mogu zamijeniti fotoaparate uistinu svjedoče Samsung Galaxy S9 i S9+ koji imaju novi, dvostruki otvor leće zbog kojeg ćete i u uvjetima slabijeg osvjetljenja zabilježiti besprijekorno čiste i oštre fotografije.

Onaj savršeni moment kada vaše dijete po prvi puta skače u more ovog ljeta možete zabilježiti u usporenom video snimku zahvaljujući Super Slow-mo opciji bilježenja video materijala koju imaju S9 i S9+. A tu su i AR Emojiji koji korisnicima pružaju mogućnost kompletne personalizacije emotikona. Možete biti bilo tko, pa čak i Minnie i Mickey Mouse, ako želite.

Samsung Galaxy S9 i S9+ obogaćeni su kamerama sa Super Speed Dual Pixel senzorom stvorenim za iznimnu kvalitetu obrade i memorijom koja omogućuje kombinaciju do 12 sličica u jednu nevjerojatnu fotografiju u najvišoj mogućoj kvaliteti.

Foto: Samsung Značajke kamere Galaxy S9 i S9+ uključuju:

Super Slow-mo: Dinamičnim i usporenim videozapisima koji snimaju do 960 slika u sekundi učinite nezaboravnima svakodnevne trenutke koji vas inspiriraju. Galaxy S9 i S9+ pružaju i Motion Detection, inteligentnu značajku koja detektira kretanje u okviru i počinje automatski snimati. Nakon snimanja Super Slow-mo videozapisa korisnici mogu, između 35 ponuđenih, odabrati pozadinsku glazbu ili dodati melodiju s omiljenog popisa za reprodukciju. Također, korisnici imaju mogućnost jednostavno izraditi, uređivati i dijeliti GIF datoteke dotaknuvši jednog od tri razigrana stila petlje kako bi se snimljeno moglo opetovano gledati.

Low Light kamera: Tajna svake sjajne fotografije leži u dobrom osvjetljenju, no često fotografije snimamo i u ne tako idealnim uvjetima osvjetljenja te mnogi pametni telefoni, zbog fiksnog otvora na kamerama koji se ne može prilagoditi niskom ili visokom osvjetljenju, snimaju zrnate ili fotografije koje djeluju isprano. Po uzoru na širenje i sužavanje šarenice ljudskog oka Samsungov dvojni otvor na kameri (F1.5 – F2.4) tijekom fotografiranja automatski pruža više svjetla kad je tamno te manje svjetla kada su uvjeti u kojima fotografiramo presvijetli, zbog čega u svim uvjetima nastaju oštre i jasne fotografije.

AR Emoji: Samsung korisnicima omogućuje izradu emojija koji izgledaju, zvuče i djeluju baš poput njih. Značajka AR Emoji koristi algoritam strojnog učenja temeljenog na podacima, koji analizira 2D sliku korisnika i iscrtava više od 100 lica kako bi stvorio 3D model koji odražava i oponaša izraze, poput namigivanja i kimanja, za istinsku personalizaciju. AR Emoji dijeli vaše stvarne osjećaje u videozapisima i nizu naljepnica u upotrebi standardnog AGIF formata datoteke, a sve kako bi korisnici mogli svoje osjećaje podijeliti na većini platformi za komunikaciju trećih strana.

Foto: Samsung

Tema: Promo sadržaj