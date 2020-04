Mladić (19) poginuo u nesreći, autom udario u betonski most

U nedjelju, dva sata iza ponoći, u teškoj prometnoj nesreći u mjestu Novo Selište, na petrinjskom području život je izgubio 19-godišnjak.

On je upravljao osobnim vozilom sisačkih registracija bez vozačke dozvole. S neprilagođenom brzinom je došao do zavoja, prešao u suprotnu traku, zahvatio bankinu, sletio u kanal i udario u betonski most i na mjestu je preminuo.

Kod Sinja je također noćas došlo do teške nesreće u kojoj je ozlijeđeno četvero ljudi, a jedan od njih ima ozljede opasne po život.

​Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo oko 3.30 sati u mjestu Ovrlja, Otok Dalmatinski, nedaleko Sinja.

Tamo je osobno vozilo sletilo van kolnika i tom prilikom su ozlijeđeni vozač i putnici.