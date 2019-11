Zaboravili su ih: Oni ne mogu u vrtić jer država to nije platila...

Svako jutro se probudi i traži da ga vodim u vrtić, a ja mu lažem da je nedjelja ili praznik. Mi Romi smo isto čistokrvni Hrvati i već više od 600 godina živimo u Hrvatskoj te ne želimo da nas drugi gledaju kao građane drugog reda.

Priča nam Božidar Horvat, čiji sin Patrik (4) već dvije godine polazi u vrtić u Kotoribi u Međimurju, no zbog Ministarstva obrazovanja, koje kasni s plaćanjem vrtića za djecu romske nacionalnosti, prisilno je ispisan.

Patrik je jedan od 12 mališana koji se već tjedan dana ne može igrati sa svojim prijateljima u vrtiću. Vlasnik vrtića je Grad Kotoriba, a njima nije bilo prihvatljivo da ministarstvo svoj dio novca za polazak romske djece u vrtić podmiruje dva puta godišnje. Ravnateljica vrtića je na bolovanju pa su nas iz vrtića uputili na Ljubomira Grgeca, gradonačelnika Kotoribe.

- Novac je uplaćen danas i od idućeg tjedna će sva djeca ponovno krenuti u vrtić - tvrdi Grgec. Dodaje da bi država, ako je preuzela obavezu podmirenja troškova za spomenutu djecu, to trebala raditi na vrijeme.

- Općina podmiruje 60 posto iznosa za svu djecu u vrtiću, a preostalih 40 posto podmiruju roditelji ili država za romsku djecu. Mi dolazimo u probleme zbog nelikvidnosti - rekao je gradonačelnik.

Roditelji mališana vidno su pogođeni ovim propustima nadležnih službi jer ne mogu objasniti djeci zbog čega ne mogu u vrtić. Zorica Bogdan, majka Minee (3), u petak je morala vratiti dijete kući jer je pročitala obavijest tek kad je otvorila ormarić u vrtiću.

- Malena me stalno zapitkuje kad će u vrtić, a ja ne znam što da joj kažem. Da su mi ranije rekli da ću morati to sama plaćati, ostavili bismo novac za to - rekla je Zorica.

