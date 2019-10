'Zaboravio me bus u Austriji, a onda su mi rekli da sam ja kriv'

U gluho doba noći ostavio me autobus na autocesti u Austriji, požalio nam se čitatelj iz Osijeka, koji je nedavno putovao prema Münchenu.

- Stali smo na benzinskoj i iz autobusa nas je izašlo dvadesetak. Krenuo sam na WC, a u prolazu sam vidio ljude iz busa na blagajni benzinske. Kad sam se vratio na parkiralište, busa nije bilo. Kako je mogao krenuti bez provjere jesu li svi u busu - ogorčen je čitatelj.

Izašao je iz autobusa bez jakne vjerujući kako će se brzo vratiti.

Tri sata čekanja

- Odmah sam nazvao FlixBusovu korisničku službu. Rekli su da sam kriv što nisam sve obavio u pet minuta i da se sad moram sam snaći. Predložili su da pokušam doći do prvoga grada, gdje bi me mogao pokupiti drugi njihov bus - ispričao je Osječanin.

Nakon gotovo tri sata potrage za prijevozom, primili su ga u jedan auto, no morao je platiti.

- Sreća u nesreći je bila da su išli do Münchena pa nisam morao čekati drugi bus. Stigao sam oko 9, više od tri sata kasnije nego što je bilo predviđeno. Otišao sam u centralu FlixBusa, gdje su bili vrlo neljubazni. Umjesto da su se barem ispričali, optužili su me da sam ja kriv - ogorčen je zaboravljeni putnik.

Vozač je ubrzo saznao da je izgubio putnika.

Trošak od 500 kuna

- Moju prtljagu nije odmah ostavio u Münchenu. Budući da živim Nürnbergu, koji je još 170 kilometara dalje, morao sam se vratiti po torbu i ponovno platiti nekome da me doveze. Vozač je rekao da imam sreće što mi je vratio torbu. No ostao sam bez jakne i kape, koje sam platio oko 150 eura. Dvaput sam plaćao i prijevoz pa me ‘bijeg’ autobusa stajao 500 eura - dodao je.

Na odmorištima je uvijek gužva u zahodima, pogotovo u ženskima, gdje se ponekad čeka na red i više od 15 minuta.

Kako vozač onda može krenuti nakon desetak?

Karta je ugovor

- Autobus je na stajalištu bio 13 minuta, a odgovornost putnika je da se vrati na vrijeme. Za nestalu prtljagu treba popuniti obrazac na našoj internetskoj stranici, a vozač je u najboljoj namjeri želio ubrzati proces i putniku dostaviti prtljagu. Putnik se može obratiti korisničkoj službi i na podrska@flixbus.hr. Žao nam je neugodnosti koje je doživio - odgovorili su nam iz FlixBusa.

Iz Ministarstva prometa kažu kako prijevoznik odgovara za sigurnost putnika i vozači moraju paziti jesu li svi na broju.

- Kupljena karta je ugovor koji prijevoznik mora ispoštovati. Poželjno je i da putnik vodi računa o vremenu, jer prijevoznik ima obvezu i prema ostalim putnicima - rekli su iz ministarstva.

Putnik se može u roku od tri mjeseca žaliti prijevozniku, koji mu mora odgovoriti u roku od mjesec dana. Nakon toga se putnik može žaliti i ministarstvu, a ako još nije zadovoljan, može pokrenuti upravni spor.