Zabranili rad nedjeljom, mise uz preporuke, u škole tko želi...

Ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović u petak je, predstavljajući detaljne mjere Vlade za prvu fazu popuštanja mjera koja počinje u ponedjeljak 27. travnja, je ponovio da se odlukama Vlade omogućuje rad trgovinama, osim onih u trgovačkim centrima, s tim da trgovine prehrambenim i higijenskim potrepštinama u trgovačkim centrima rade i dalje.

Oni koje će imati radno vrijeme duže od deset sati, napomenuo je Božinović, morat će imati dvokratno vrijeme s pauzom da se obavi dezinfekcija. No nedjeljom se rad većini trgovina - zabranjuje.

"Nedjeljom neće biti dozvoljen rad, osim prehrambenim trgovinama, pekarnicama i trgovinama na benzinskim crpkama. Na tržnicama će se odsad moći prodavati i svježa konzumna jaja, med i cvijeće'', zaključio je Božinović.

Podsjetimo, rad nedjeljom jedan je od velikih političkih prijepora u Hrvatskoj. Ministar gospodarstva Darko Horvat je u veljači, prije pandemije, najavio kako će prijedlozi regulacije rada nedjeljom u ožujku ići u javnu raspravu. Međutim, zbog pandemije sve je palo u drugi plan.

Zato su neki ovu odluku stožera protumačili kao uvođenje zabrane rada nedjeljom na mala vrata.

Na pitanje je li to test za hrvatsku nakon koronavirusa, ministar zdravstva Vili Beroš je rekao da to nije uvođenje neradne nedjelje na mala vrata.

- Dinamika i mobilnost je jedan od najvećih parametara koji pogoduje širenju virusa. Nismo mogli sve aktivnosti odmah pokrenuti, postepeno ih uvodimo. Ako će biti preko radnog tjedna prisutne, dobro je da se tijekom nedjelje relaksira situacija. Nikakvo uvođenje nerada nedjeljom na mala vrata neće biti, nego je to odgovor prema mobilizaciji i kretanju stanovništva - rekao je Beroš.

Poduzetnici i trgovci, međutim, skeptični su.

- Ako je to epidemiološka odluka, onda je to klasičan sustav mjera. Na koncu konca, ako je to epidemiološka mjera, onda ćemo je svi prihvatiti, ali ako je politička mjera, onda ćemo tražiti objašnjenje - rekao je Hrvoje Bujas iz Udruge Glas poduzetnika za Index.

- Teško je ne posumnjati kako je Vlada krizu oko korone iskoristila da bi bez ikakve javne rasprave i bez ozbiljnog demokratskog procesa odlučivanja, naprosto uvela zabranu rada nedjeljom. Ako je to točno, ako se trgovine uslijed daljnjeg poboljšanja epidemiološke situacije, uskoro ponovo ne otvore i nedjeljom, Plenkovićeva je Vlada upravo izvela jednu užasno licemjernu politikantsku podvalu - komentirali su na facebooku iz Lipe, udruge poreznih obveznika.

Izradit će preporuke za mise

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak najavio je u petak da će preko vikenda i početkom sljedećeg tjedna doraditi preporuku za održavanje misa u crkvama.

Capak je rekao da će preporuku o odvijanju vjerskih obreda u crkvama, koju su prije uvođenja restrikcija napravili po uzoru na Italiju, iskomunicirati s Biskupskom konferencijom i Vladom Republike Hrvatske.

- Mi smo se rukovodili time, dali smo tome i naš mali epidemiološki dodir. Radi se o istim uvjetima koji vrijede za sve - socijalno distanciranje, higijena i određeni broj ljudi u istom prostoru. Preporuku ćemo raditi preko vikenda i početkom sljedećeg tjedna i iskomunicirati to s Biskupskom konferencijom i Vladom Republike Hrvatske - najavio je Capak.

Vjerski obredi će prema planu popuštanja mjera biti dozvoljeni od 2. svibnja.

„Broj ljudi u zatvorenom prostoru ovisi o kvadraturi, bitna je socijalna distanca od dva metra udaljenosti među ljudima“, rekao je Capak.

Ministarstvo odlučuje tko će i kada u školu, a mi dajemo epidemiološki okvir

Resorno ministarstvo, smatra, treba donijeti odluku o tome tko će i kada ići u školu dok je epidemiološka struka zadužena da da epidemiološki okvir u kojem je moguće to raditi, a da se rizik širenja koronavirusne infekcije smanji na prihvatljivu mjeru.

"Mi epidemiolozi, ako je takva odluka resornog ministarstva i Vlade, tijekom vikenda i početkom sljedećeg tjedna ćemo napraviti te mjere za drugu fazu", dodao je.

Ukazao je na epidemiološke činjenice po kojima djeca manje obolijevaju, imaju slabije simptome bolesti i vrlo često je prebole asimptomatski, ali da kod nas, u istoj kući, pod istim krovom žive i po tri generacije, a moramo zaštititi starije osobe.

Dodaje da će povratak u škole biti više-manje dobrovoljan. "Resorno ministarstvo razmišlja o tome. Onaj tko bude htio se vratiti u školu, vratiti će se. Mislim da se tu radi o manjim skupinama djece.

"Kod vrtića je slična situacija, to su vrlo mala djeca. Svi koji rade od kuće, mogu zadržati djecu kod kuće. Odluka Ministarstva Uprave je i dalje na snazi. Pretpostavljam da roditelji mogu čuvati djecu kod kuće, makar jedan roditelj", dodao je-