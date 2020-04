Frizeri: Ništa pramenovi, ništa balayage, mantile iskuhavamo

Škole i vrtići, frizeraji i kozmetički saloni, pedikeri, kafići i restorani- svi će oni morati pričekati još koji dan na epidemiološke mjere koje im uoči otvaranja 4. odnosno 11. svibnja priprema Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Podsjetimo, u ponedjeljak kreće prva od tri runde vraćanja života u normalu, doduše novu normalu na koju ćemo se morati naviknuti.

Otvaraju se i sve druge trgovine, no pod uvjetom da se ne nalaze unutar trgovačkih centara, osim prehrambenih trgovina, i drogerija.

One su i dosad radile.

Svim se trgovinama radno vrijeme vraća na staro, osim ako rade duže od deset sati, u tom slučaju moraju imati sat vremena pauze, tijekom kojih se prostor mora dezinficirati.

Nedjeljom će rad biti dozvoljen samo prehrambenim trgovinama, pekarnicama i trgovinama na benzinskim crpkama.

Danas je objavljeno kako ubuduće trebamo kupovati odjeću, koja će na probu morati ići s nama kući, ne u kabinu, pogotovo ako je riječ o odjevnim predmetima koji se navlače preko glave.

A kad doma shvatimo da nam je nešto premalo ili preveliko, moći ćemo to vratiti trgovcu, nakon čega će ta odjeća morati kod njega odstajati pet dana, kako bi, eventualno, virus s nje nestao.

Šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kaže da, ipak, dosad nije zabilježen prijenos virusa sa tekstila.

Mantile ćemo iskuhavati

Frizeri, pedikeri, kozmetičari i slične djelatnosti u kojima dolazi do bliskog kontakta, u rad ponovo mogu 4. svibnja. Još nisu dobili upute koje će sve preduvjete morati zadovoljiti, no već se pripremaju na to sami.

Splitski frizer i edukator, donedavni predsjednik Ceha frizera i kozmetičara pri Hrvatskoj obrtničkoj komori Joško Tafra kaže da frizeri već međusobno razgovaraju kako će kod njih od 4. svibnja rad izgledati, barem dok ne dobiju i službene mjere.

- Znam kako će to izgledati u moja dva salona, u Splitu i Omišu. Na ulazu će postojati spužva s dezificijensom za cipele, a mušterija će obavezno po ulasku morati oprati ruke, i dezinficirati ih. Dobit će masku, o kojoj mi frizeri puno pričamo ovih dana. Bit će nemoguće frizirati, naime, s maskom pričvršćenom iza uha, ili, još gore, zavezanom oko glave, pa sam isprobao, i djeluje - maska će se flasterom zaijepiti za lice, objašnjava Tafra.

U rukavicama, kaže, frizeri neće moći raditi, nemoguće je tako biti precizan.

- Alat ionako diramo samo mi, mušterija ne, i dezinficira se. Klijenti će dobiti, osim maske, i mantil koji se poslije iskuhava, kao što ćemo i nakon svakog klijenta dezinficirati cijelu stolicu, pogotovo rukohvate, plohu ispred, sve. Zbog svih tih postupaka šišanje i friziranje će trajati oko pola sata duže, pa ćemo onda na to misliti i kod naručivanja klijenata, dodaje frizer.

Zasad, i do daljnjega, kaže, naručuje samo za šišanje i farbanje izrasta, dok dugotrajnih postupaka poput farbanja pramenova, ugradnje ekstenzija, balayagea i sličnih, višesatnih "radova" na kosi do daljnjega neće biti.

Ništa pramenovi, ništa ekstenzije, ništa balayage

Samo šišanje i fen, farbanje izrasta - da se pregrmi najgore. Žene će i to itekako cijeniti. Pripremiti se samo moraju na nešto dulje zadržavanje u salonu nego inače kako bi se ispoštovala epidemiološka procedura.

Prema Tafrinoj prognozi, šišanje i feniranje, dezinfekcija i ostalo, trajat će oko sat i pol, umjesto sata, koliko frizerima inače treba. Pranje kose će, smatra on, biti obavezno.

Jednako tako, ni muškarce neće naručivati za brijanje i šišanje brade. Bude li obaveza frizera da nosi vizir, kaže Tafra, to će biti jako naporno. Radi se s fenom, grijačima, a temperatura će općenito biti sve viša, i vizir će se magliti.

- Budemo li se morali držati standardnog razmaka od dva metra, svaki će salon procijeniti koliko mušterija može primiti istovremeno. Ja ću raditi u dvije smjene, tako da jedna grupa nema kontakata s drugom, ne bismo li održali poslovanje ako se netko razboli.

Svi će frizeri imati maske, i Tafra misli da viziri nisu potrebni, nadajući se da će i same mušterije biti odgovorne pa neće dolaziti ako su bolesne ili "načete" bolešću.

Hoće li epidemiolozi još frizerima propisati mjerenje temperature na ulasku, vidjet će se kroz nekoliko dana.

Obrtnici se nadaju mjerama koje će se moći i provesti

Riječka kozmetičarka i nekadašnja potpredsjednica istoga ceha Žana Jurlina kaže da su kozmetičari i dosad radili s jednokratnom opremom pa tako i maskama i rukavicama, kapama, jednokratnim gaćicama za depilaciju i masažu. Tko je i dosad poštivao higijenske standarde, napominje, ne bi trebao osjetiti veliku promjenu.

Kao i u frizerajima, pribor za rad će se dezinficirati, u kadicama za pedikuru bit će obavezan i najlon, jednokratni papir na stolici odnosno ležaju, koji se mijenja nakon svake mušterije.

- Vjerojatno će nam epidemiolozi broj mušterija ograničiti ovisno o kvadraturi salona, to ja očekujem. I dodati nam više dezinficijenasa. Očekujem da će se klijenti na ulasku morati preobuti u jednokratne papuče ili papuče koje je moguće dezinficirati, bit će obavezna i maska za one koji ne dolaze na tretman lica, kaže kozmetičarka.

Hoće li tretmani lica uopće biti mogući, vidjet će se nakon što epidemiolozi napišu svoje preporuke, i obaveze obrtima. Jurlina se samo nada da će te preporuke i mjere biti izvedive, a ne komplicirane, pa da uzrokuju, osim velikog troška, i kazne obrtnicima. I dok Tafra, kako kaže, narudžbe mušterija već prima, i navala je, kao i kod drugih frizera velika, Jurlina je odlučila još pričekati s tim, dok ne vidi što će epidemiolozi tražiti, i kako što normalnije organizirati rad.

Neće biti brojača za ulazak u more

Ministar turizma Gari Cappelli otkriva nam da ugostitelji ne moraju strahovati od pleksiglasa! Još nije sjeo s epidemiolozima za stol kako bi dogovorili mjere za njih, i turizam općenito, ali će to učiniti idući tjedan.

Od 11. svibnja kafići i restorani mogu početi s radom na terasama, čekaju upute epidemiologa. Cappelli kaže da nikakvih pregrada na stolovima neće biti, obitelji će normalno za stolom moći sjediti zajedno, a razmak između stolova trebao bi biti manji od dva metra, oko 1,80, njegov je prijedlog.

Otvaranje, za početak, samo terasa bit će test i za ugostitelje i za goste, da se vidi kakve mjere propisivati, ili omekšavati dalje, kaže ministar.

- Vidjet ćemo kako će ići rad samo na terasama, i hoće li se svi skupa pridržavati mjera, pa po tome onda određivati daljne korake, ističe Cappelli.

Na pitanje kako će pak ovoga ljeta izgledati hrvatske plaže, ako turista na njima uopće bude, dodaje da ni tamo nikakvog plekiglasa neće biti, ali će se ljudi morati odvojiti jedni od drugih na propisnu razinu.

Čudi ministra naše pitanje o eventualnim propisima za ulazak u more, ali svašta se u narodu priča...

- Ma kakvi brojači ulazaka u more, pa ono će posebno ovoga ljeta biti dovoljno prostrano za sve!, odgovara šef hrvatskog turizma.

Na plaži će razmak među ljudima morati postojati, no vjeruje da će ove sezone svatko imati gotovo pa "vlastitu" plažu.

Konobari će, dodaje Cappelli, vjerojatno morati raditi s maskama, a suđe, pribor za jelo, čaše i šalice će se morati dezinficirati.

"Ulazimo u jednu novu normalu, i ne možemo očekivati da nam turizam bude kakav je bio prije svega", zaključuje ministar.

Predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Joso Smolić kaže kako se nada da neće biti diskriminacije kod otvaranja ugostiteljskih objekata nego da će rad od 11. svibnja biti dozvoljen svima, pod jednakim uvjetima.

Razmak među stolovima će, kaže, propisati stručnjaci, ali je i sam ceh predložio da se, primjerice, zabrani stajanje za šankom.

