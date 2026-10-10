'Zabraniteljima' nepoželjni Bajaga i Vučićev drug Aca Lukas

I tako, otkazan je koncert Aleksandra Vuksanovića, poznatijeg po umjetničkom imenu Aca Lukas, koji je trebao biti u Areni Zagreb. Njegovi hrvatski fanovi bili su razočarani, ali protivnici angažmana srpskog pjevača u Hrvatskoj ostali su dosljedni svojim prijašnjim zahtjevima za zabranama. Napravili su živi štit oko Arene, upalili baklje i, pjevajući hrvatske domoljubne pjesme, spriječili održavanje koncerta. Oni nacionalno i vjerski najsvjesniji klečali su, molili krunicu i zazivali Božju pomoć u obrani hrvatstva i katoličanstva. Ali nisu stali na sprečavanju održavanja koncerta. Odlučili su pozvati na bojkot svih klubova u Hrvatskoj u kojima glavni repertoar predstavlja glazba turbofolkera, trepera i ostalih estradnih umjetnika iz Srbije. Istina, velika većina klubova u Hrvatskoj upravo je takva, ali “zabranitelji” su neumoljivi. Vjeruju da će mlade Hrvate vratiti na pravi put i da će shvatiti koliko se bolje može zabavljati uz Đuku Čaića, Kiću Slabinca i Veru Svobodu nego uz Jalu Brata, Jelenu Karleušu, Bobana Rajovića ili Breskvicu.

Ako ste krenuli pretraživati internet da biste pronašli vijest o otkazivanju spomenutoga koncerta, nemojte. Jer ništa od opisanog nije se dogodilo. Aca Lukas bez ikakvih je problema održao koncert u zagrebačkoj Areni, prepunoj njegovih hrvatskih obožavatelja. Kao što to čine i mnogi drugi srpski pjevači i pjevačice, po dvoranama širom Hrvatske.

Osim Bajage. On je već godinama trn u oku nekim udruženjima veterana iz Domovinskog rata i nekim desnim političarima koji smatraju da ovaj pjevač zbog svoje prošlosti nema pravo nastupa u Hrvatskoj. Pritom su tu prošlost izmislili. Iako je odavno dokazano da je informacija o Bajaginu pjevanju četničkih pjesama 1993. u Kninu dezinformacija, tj. čista laž, nju s vremena na vrijeme iskoriste dušobrižnici zabrinuti za očuvanje hrvatskih nacionalnih interesa. Nažalost, uspješno. Zato što znaju da u Hrvatskoj zbog širenja laži probleme neće imati onaj tko ih širi nego onaj tko je oklevetan.

Zanimljivo, Bajaga je za “zabranitelje” nepoželjan zbog izmišljenog razloga, a Aca Lukas, unatoč tome što već godinama javno podržava Aleksandra Vučića, to nije. A znamo što Lukasov prijatelj Vučić misli o ratu u Hrvatskoj 1990-ih. Za Acu Lukasa ne znamo što točno misli, ali je sam jednom prilikom hrvatskoj javnosti poručio: “Sigurno da vam se moje mišljenje ne bi dopalo jer je dijametralno suprotno od vašeg, što nije čudno jer sam Srbin i sa ponosom volim svoju zemlju”.

Razmišljajući o dvostrukim kriterijima kad je riječ o Bajagi i Aci Lukasu, shvatio sam u čemu je ustvari problem. Aca Lukas je prototip balkanskog muškarčine, a taj prototip nadilazi državne i nacionalne granice. Pa čak i odgovor na sudbonosno pitanje “Gdje si bio ‘91’?”. On je kafanski čovjek. A takvima kocka, alkohol i droga nisu poroci nego (poželjan) stil života. Pa što onda ako je bio u zatvoru zbog neovlaštenog posjedovanja oružja? Pa što onda ako je pritvoren i (uvjetno) osuđen zbog premlaćivanja žene? Tko je kriv Bajagi što ne pravi skandale? Što nije vulgaran i agresivan nego se ponaša kao gospodin i džentlmen. Što nikad nije podržavao nacionaliste, ratne huškače i ratne zločince. I što trenutno ne podržava Vučića nego studente. A i te njegove pjesme. Pa tko će ispasti frajer pjevajući o plavom safiru, tišini, džezerima, Boljšoj teatru i Ermitažu?! Ali zato kad, poput Ace, zapjevaš: “muškarac voli kučku, za njom trči, zbog nje pije, od devojke što je dobra nema ništa dosadnije”, “Dođi gore, nek se telo uvija, platiće ti čika dobro, tvoja sam lutrija”, “Blamiraš me, mala, opasno, nisam naviko, ti si neka čudna zverka, nisam te ukrotio” ili “Bila si odlična, malo romantična, za krevet dvolična do svitanja, bila si poslušna, nikako suvišna, a sada odlazim bez puno pitanja”, e onda si pravi muškarac.

Nije ovo trebala biti kolumna o onima koji zloupotrebljavaju svoju poziciju u društvu i koji, vođeni dvostrukim kriterijima te problematičnim vrijednostima, izigravaju inspektore za moral i domoljublje. Još manje o pjevačima i njihovim glazbenim i životnim stilovima. Ovo je kolumna o društvu koje očito nema volje ni snage zaštititi one kojima se prava uskraćuju, ali je spremno popuštati onima koji nepravedno i nezakonito drugima prava uskraćuju. O društvu koje kukavički ignorira žrtve nepravde i različitih oblika nasilja, i isto tako kukavički tolerira nasilnike. O društvu u kojem, očito, “sve je više barbara a sve je manje Rimljana”.