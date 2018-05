Zabranjeno je rađati na otoku: Rođena prva beba u 12 godina

Zabačeni brazilski otok na kojem je zabranjeno rađanje djece ipak slavi dolazak na svijet prve bebe u posljednjih dvanaest godina, piše u ponedjeljak BBC.

Fernando de Noronha, 370 kilometara od grada Natala imao oko 3000 stanovnika, ali ne i rodilište.

Od rodilja se očekuju da se porode na kopnu.

First baby in 12 years born on remote Brazil island - https://t.co/V7TmN582NA #FernandodeNoronha

Neimenovana žena u subotu je rodila djevojčicu i kaže da nije ni znala da je trudna i da je "ostala bez riječi". Vjeruje se da ima 22 godine.

"U petak navečer osjetila sam bolove i kada sam otišla u kupaonicu vidjela sam kako mi se nešto spušta između nogu", rekla je za list O Globo.

"Stigao je djetetov otac i to uzeo. Bila je to beba, djevojčica", dodala je.

Novorođenče je ubrzo prebačeno u lokalnu bolnicu.

Otočne vlasti su priopćenjem potvrdile dolazak na svijet nove stanovnice. "Majka, koja ne želi otkriti identitet, dobila je trudove doma", prenosi list priopćenje vlasti.

Fernando de Noronha island has strict policies in place because of its vulnerable wildlife. #9Newshttps://t.co/KRZoOIkELR