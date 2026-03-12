Obavijesti

Zadar uskoro dobiva novi putnički terminal

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Milijunti putnik sletio u Zračnu lulu Zadar | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Za mjesec dana trebao bi biti dovršen novi putnički terminal Zračne luke Zadar, a prilikom obilaska radova u četvrtak zadarski župan Josip Bilaver istaknuo je da će nove investicije Zračnu luku Zadar svrstati uz bok najmodernijim europskim aerodromima.

"Ukupna površina terminala bit će dvostruko veća nego dosad. Imat ćemo devet izlaza, koji će osigurati brži i učinkovitiji protok putnika. Drago nam je što će radovi biti dovršeni do nove turističke sezone, jer će upravo taj terminal predstavljati prvi ulaz u našu županiju i biti ogledni primjer jedne od najmodernijih zračnih luka", rekao je Bilaver.

Podsjetio je da je u tijeku raspisivanje natječaja za izradu idejnog rješenja i dobivanje lokacijske dozvole za željezničko povezivanje novoga putničkog terminala sa središtem Zadra. "Vjerujem da će i taj projekt ići po planiranoj dinamici, čime ćemo dodatno i trajno poboljšati prometnu povezanost cijele naše regije, a Zadar će biti prvi grad u Hrvatskoj koji će željeznicom povezati zračnu luku i centar grada", ustvrdio je župan Bilaver.

Direktor Zračne luke Zadar Josip Klišmanić kazao je da vrijednost ove prve faze projekta iznosi oko 15 milijuna eura, a novi, moderni terminal bit će važan generator turističkog i gospodarskog rasta Zadarske županije.

"U sljedećih mjesec dana očekujemo završetak svih predviđenih radova. Novi terminal omogućit će višestruko povećanje kapaciteta, značajno poboljšati iskustvo putovanja te maksimalno ubrzati protočnost u odnosu na staru zgradu. Omogućit će i povećanje broja putnika s dosadašnjih 1,6 milijuna na najmanje tri milijuna u jednoj sezoni", istaknuo je.

Uz novu zgradu terminala, u sklopu projekta modernizacije i proširenja kapaciteta Zračne luke Zadar, planira se produženje uzletno-sletne staze za oko 700 metara te proširenje stajanke, što će omogućiti prihvat najvećih zrakoplova. Gradonačelnik Zadra Šime Erlić naglasio je da se u desetak godina broj putnika povećao više od tri puta.

"Sada smo na razini od oko 1,6 milijuna putnika godišnje, a naš je cilj udvostručiti taj broj. Novi terminal i dodatna infrastruktura omogućit će razvoj prometa izvan glavne turističke sezone, uključujući planirane zimske letove", poručio je gradonačelnik Erlić.

