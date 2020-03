Zadar zatvara sve restorane i kafiće, dućani rade do 18 sati

Zadarski Stožer za civilnu zaštitu donio je nove mjere kako bi spriječio dolazak i eventualno daljnje širenje korona virusa na području Zadra.

Tim mjerama obustavlja se daljnji rad svih restorana i kafića, odnosno svih ugostiteljskih objekata osim pučkih kuhinja i dostave hrane. Uz to, obustavlja se i rad kina, muzeja, kazališta i knjižnica.

Za vrijeme epidemije gase se i fitness centri, dvorane, kao i uslužne djelatnosti u kojima postoji bliski kontakt poput frizera, brijačnica, kozmetičara, pedikera i slično. Gase se i plesne škole, dječje radionice i slične grupne aktivnosti.

Trgovine i dalje rade, no po promijenjenom radnom vremenu. Od utorka će raditi do najkasnije 18 sati, a morat će se pridržavati svih protuepidemijskih mjera koje je donio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Odluka ostaje na snazi do opoziva.

Sve više sličnih mjera poduzima se i u ostalim gradovima. Rijeka je uvela određene promjene u javni prijevoz poput obustave kontrole karata i ukidanje ulaska na prva vrata, a te mjere traži i zagrebački Sindikat vozača. Mjere obustave rada ugostiteljskih objekata tražio je i zagrebački Stožer za civilnu zaštitu, no one nisu odobrene.