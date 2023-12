Zadarska delegacija u Americi potrošila 2000 dolara samo na vožnju: 'Nismo išli limuzinama'

Daniel Radeta, vijećnik u zadarskom gradskom vijeću i predsjednik gradskog odbora SDP-a, objavio je na svom Facebook profilu račun tvrtke Beni's limousine service ispostavljen Turističkoj zajednici Grada Zadra. U njemu stoji kako je na put od njujorškog aerodroma do hotela i natrag potrošeno čak 2000 dolara.

Podsjetimo, radi se o putovanju zadarske delegacije u New York u listopadu ove godine, kako bi predstavili i promovirali gradsku turističku ponudu. Priča je odjeknula u javnosti nakon objave raspojasanih snimki iz njujorškog restorana te objave vrtoglavih troškova reprezentacije. Na američko putovanje dvanaestočlane delegacije, koja je uključivala zadarskog gradonačelnika Branka Dukića, direktora Hrvatske turističke zajednice Kristjana Staničić i direktora zadarske turističke zajednice Marija Paleku, potrošeno je gotovo 70 tisuća eura. Za smještaj je izdvojeno nešto više od 18 tisuća eura, a avio karte su koštale oko 17 tisuća eura. Na kraju je Paleka podnio ostavku.

- Povedeš ekipu u New York na pet dana, na avio karte potrošiš 17.367,00€ i nekako se moraš dovući do Hotela koji se nalazi na Manhattanu, udaljen samo 30 minuta vožnje. Približno koliko i Zemunik - Zadar. Naravno, biraš najskuplji i najluksuzniji prijevoz Benijevom limuzinom koji košta 1.000,00$ u jednom smjeru - objavio je Radeta i priložio račun tvrtke Beni's limousine service.

Javili smo se Gradu Zadru i Turističkoj zajednici, a od potonjih je uskoro stigao odgovor. Negiraju da su se vozili limuzinama po New Yorku.

- Nastavno na neistinite objave g. Radete vezano uz troškove prijevoza zadarske delegacije u New Yorku, ovim putem obavještavamo javnost kako kompanija pod nazivom Beni's Limousine Service iz New Yorka pruža usluge kombi prijevoza te je Turistička zajednica grada Zadra angažirala usluge predmetnog prijevoznika za transfer od Zračne luke JFK do hotela (cca. 50-60 minuta vožnje) na dan dolaska i natrag na dan odlaska te na dan same prezentacije od hotela do restorana i potom povratak u hotel, a sve su vožnje bile za dvanaest osoba - tvrde iz Turističke zajednice.

Kako kažu, luksuzne usluge ili limuzine nisu bile korištene, već isključivo standardna taxi usluga prijevoza u kombiju za 12 osoba. Usluga prijevoza je sastavni dio troškova službenog putovanja i skladu je sa zakonskim propisima - poručuju iz zadarske Turističke zajednice.