Zadarski vijećnik: 'HDZ-ovci bančili na VIP domjenku nakon što su otkazali Adria Tours'

Umjesto da budu odgovorni, na što su tjednima upozoravali javnost, oni su odabrali bančenje u VIP salonu na Višnjiku usprkos otkazivanja turnira zbog korona virusa, kaže Pupić Bakrač

<p>Zadarski županijski vijećnik Akcije mladih <strong>Marko Pupić Bakrač</strong> poslao je priopćenje medijima u kojem je prozvao zadarske HDZ-ovce i tvrdi da su nakon što je teniski turnir <strong>Adria Tours</strong> prekinut ipak nastavili proslavu s VIP domjenkom upravo na Višnjiku.</p><p>Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:</p><p><em>Nakon što je finale Adria Toura otkazano zbog koronavirusa HDZ-ova elita upriličila je domjenak na Višnjiku. Gosti na domjenku kojeg je organizirao sin Daria Jurina, bili su ujedno posjetitelji na VIP tribinama u sklopu teniskog turnira, njih sedamdesetak. Elitna vojna predvođena Dukićem i Longinom častila se unatoč pojavi koronavirusa na turniru i mogućnosti širenja zaraze. Na korona after party nije mogao svatko. One koji su se htjeli prošvercati poput Davora Karlovića, brata direktora Višnjika, istjerao je osobno Longin. I tako dok su svi nacionalni i svjetski mediji izvještavali o koronavirusu u Zadru, HDZ-ova elitna brojna se zabavljala.</em></p><p><em>Ministar Davor Božinović kao i glavni hrvatski epidemiolog Krunoslav Capak iste večeri su zamjerali organizatorima after partyanje istodobno pokušavajući umiriti zadarsku javnost i izbjeći paniku. Nakon dugo vremena, sutradan ujutro aktiviran je ponovno Stožer civilne zaštite Zadarske županije na kojem se Longin nije smio ni mogao pojaviti. Iako je izbrisao sve svoje fotografije sa tenisačima s Facebooka i Instagrama, neke od slika su izašle u medijima pa je bio prisiljen otići u samoizolaciji u trajanju 15 dana. Baš kao i njegov stranački kolega Dukić.</em></p><p><em>Umjesto da budu odgovorni, a na što su tjednima sami upozoravali javnost, oni su odabrali bančenje u VIP salonu na Višnjiku usprkos otkazivanja turnira zbog korona virusa. Zašto su samo njih dvojica u samoizolaciji, a ne svi pripadnici HDZove elitne bojne!? Možda će im samoizolacija dobro doći. I jedan i drugi neće sudjelovati u kampanji. Neće morati snositi teret gubitka izbora. Nekima koronavirus, ovoj dvojici olakotna okolnost.</em></p>