Bošnjaković: Ovo izgleda vrlo loše, ali važno je osigurati mir!

Kao što su najavili, zadarsko Županijsko državno odvjetništvo podnijelo je u utorak žalbu na rješenje suca istrage kojim je odredio mjere opreza u slučaju višestrukog grupnog silovanja 15-godišnje djevojke u Dalmaciji, javlja N1.

Pogledajte izjavu ministra Bošnjakovića o cijelom slučaju

- Ocjenjivati da li je sud pogriješio ili ne, to neću. To bi značilo da se miješam i ulazim u zonu neovisnog pravosuđa. Ako je sud i pogriješio, postoji postupak po pravnim lijekovima, podnijet će žalbu i državni odvjetnik, a vjerojatno i oni kojima su izrečene mjere opreza, Sud je donio odluku, ja u to nemam pravu ulaziti niti gledati u njegov spis. Sve što se govori o događaju zvuči loše i treba probati osigurati mir, posebice radi maloljetnice. Svi podaci koji se objavljuju su tajni, jer su maloljetnici, to jako šteti isključivo žrtvi. Sud treba pustiti da radi svoj posao, žalba je podnijeta. Vjerojatno će biti i ostale. Postoje mehanizmi da se reagira na pravi način. Da li ću ići tamo, vjerujem da nema nikakve potrebe i da će sud u svojim rokovima donijeti svoje odluke - rekao je ministar Bošnjaković.

Bošnjaković nije želio spekulirati oko mogućeg premještanja postupka i rekao da će ovo biti složen postupak.

- Razumijem uznemirenost javnosti - rekao je i naglasio da je ova buka najveći problem za žrtvu te je zamolio na osjetljivost u izvještavanju i da se ne radi šteta mladoj osobi. Istaknuo je kako u ovom slučaju treba utvrditi sve činjenice.

Osim toga, dodao je, i sudac koji je donio odluku primio je vrlo ozbiljne prijetnje pa je i za njega zatražena zaštita.

- Treba pustiti sud da odradi svoj posao - zaključio je ministar pravosuđa.

Najavu žalbe objavili su u ponedjeljak

- U Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru su 12. listopada 2019. u službi dežurstva provedene dokazne radnje prvog ispitivanja petorice mlađih punoljetnih hrvatskih državljana (2000., 1999., 2000., 2000., 2000.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela, teških kaznenih djela protiv spolne slobode iz čl. 154., bludnih radnji iz čl. 155. st. 1., iskorištavanje djece za pornografiju iz čl. 163. st. 2., prijetnje iz čl. 139. st. 2. i 4. i tjelesne ozljede iz čl. 117. st. 1. i 2. Kaznenog zakona. Osnovano se sumnja da su kaznena djela počinjena u jednome mjestu na području Zadarske županije na štetu djeteta.

Nakon provedenih dokaznih radnji prvog ispitivanja, državno odvjetništvo podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Zadru prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv svih pet mlađih punoljetnika ali ga sudac istrage nije prihvatio već je odredio mjere opreza. Državno odvjetništvo će podnijeti žalbu protiv navedene odluke suca istrage - objavio je DORH.