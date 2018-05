Zadavio 12 mladića pa ih onda komadao i držao ostatke u kući

Dennis Andrew Nilsen je umro 12. svibnja ove godine. Imao je 73. godine. Umro je u zatvoru gdje je bio jer je ubio najmanje 12 mladića u Londonu između 1978. i 1983. godine. Osuđen je za šest ubojstava i dva pokušaja ubojstva 1983. godine na dugogodišnju kaznu zatvora s preporukom da može izaći nakon 25 godina.

"Ubio sam ga kako me ne bi ostavio"

Nilsen je 1975. godine upoznao Davida Gallichana (20) s kojim je neko vrijeme bio u vezi. Kada su se rastali, Nilsen je imao nekoliko neuspješnih veza s muškarcima. 30. prosinca 1978. godine je ubio svoju prvu žrtvu Stephena Holmesa (14). Upoznao ga je u pubu i pozvao ga je u svoj dom. Kasnije je tvrdio kako je mislio da Stephen Holmes ima 17 godina. Napili su se i zaspali. Nilsen se probudio sljedeće jutro i vidio je da tinejdžer spava.



- Bojao sam se probuditi ga. Nisam htio da me ostavi. Odlučio sam da će ostati sa mnom na Novu godinu htio on to ili ne. Uzeo sam kravatu... - objasnio je kasnije u priznaju Nilsen.

Kravatom ga je onesvijestio, a onda ga je utopio u kanti vode. Dva puta je masturbirao nad tijelom. Nakon toga je mrtvo tijelo sakrio ispod poda. Tamo je bilo gotovo osam mjeseci, a onda je Nilsen u vrtu zapalio vatru i spalio tijelo.

Nilsen je ubio najmanje 12 dječaka i mladića i pokušao je ubiti još njih sedam. Nilsen je sam tvrdio da je ubio 15 ljudi. Većina njegovih žrtava su bili homoseksualci i beskućnici, a ostali su bili heteroseksualci. Žrtve je upoznavao u javnom transportu ili u pubovima. Pozivao ih je u svoj dom i nudio im alkohol i onima koji su trebali - sklonište.

Žrtve je davio, onesvijestio i nakon toga utapao u kanti, kadi ili umivaoniku. Nakon toga je mrtva tijela prao, oblačio i tjednima ili mjesecima držao u svojem domu prije nego bi im udove odvojio od tijela. Vadio im je unutrašnje organe i tijela je spaljivao. Organe je zakopavao uz svoju ogradu ili u parku Gladstone. Žrtve koje je ubio 1982. i 1983. godine je zadržao u domu, ali je komade mesa i manje kosti bacio u zahod. Priznao je da su ga mrtva tijela seksualno uzbuđivala i da je imao spolni odnos sa šest tijela.

Njegove zločine je otkrio Michael Cattran koji je reagirao na pritužbu samog Nilsena i njegovih susjeda da im je odvod stalno začepljen. Cattran je u odvodu našao ljudsko meso i kosti. Iako prvo nije znao o čemu se točno radi, prijavio je sve svojem nadređenom. Bili su sumnjičavi pa su se odlučili vratiti naredni dan. Budući da je odvod bio očišćen, Cattran i njegov nadređeni su sve prijavili policiji koja je uskoro rasvijetlila cijeli slučaj te je Nilsen optužen i osuđen.

Kupili su "ukletu kuću"

Kuću Andrewa Nilsena kupio je mladi par koji u njoj želi zasnovati svoju obitelj. Bruno i Mathilde (32) kuću su transformirali u svoj dom iz snova. U vrtu u kojem je Nilsen palio i zakopavao tijela danas sade voće i povrće. Ovo ljeto planiraju organizirati prvi roštilj za društvo i to tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva.

- Puno ljudi je bježalo od te kuće no nama je to bila prilika da si kupimo kuću za dobru cijenu - kaže Bruno (38). Dodaje kako kuća ima dobru lokaciju odnosno da se nalazi uz park.

- Kuća ima dvije spavaće sobe, svoj vrt. Kada su nam prodavali nekretninu, odmah su nas pitali da li smo na internetu vidjeli čija je to kuća. ali to je bilo prije 35, 40 godina. Kakve to veze ima s nama - rekao je Bruno za The Sun.

- Naravno da nam je žao žrtava, ali sigurna sam da se u ovoj ulici dogodilo puno smrti iako možda nisu sve bile tako strašne kao ove u ovoj kući. Pitali smo prijatelje što oni misle o tome da kupimo ovu kuću. Nitko nam nije rekao da može zamisliti što se tu događalo. To je sve već palo u zaborav - kaže Mathilde.