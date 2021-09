Pretrnula sam! Zašto su ga pustili da se šeće blizu škola?! Nadala sam se da će umrijeti u zatvoru, a on je vani. Kako nas onda sustav štiti? On je predator i sumnjam da se to promijenilo.

To su riječi ogorčene Britanke Rebecce Eastwood čiju je sestru Lyndu 1983. godine ubio Colin Pitchfork (61).

Zadavio ju je i silovao. Tri godine nakon toga silovao je i ubio još jednu učenicu, Dawn Ashworth. I sad je na uvjetnoj slobodni nakon što su mu poništili doživotnu kaznu.

'Kako da se osjećam sigurnom?!'

Pustili su ubojicu i silovatelja djece da slobodno šeće.

Britanska javnost je ogorčena.

Mirror je objavio njegovu fotografiju u blizini jedne od škola na području Engleske.

Ubojica je imao sivu majicu i traperice i šeće na uvjetnoj slobodi nakon 33 godine.

Da bi ostao uvjetno slobodan, mora se pridržavati 40 stavki koje su mu zadali. No Rebecca čiju je sestru zadavio i silovao, ne vjeruje da je rehabilitiran.

- Nitko nije siguran, imam kćer od 8 godina i bojim se. Odsad ću se stalno osvrtati. Zastrašujuće je kad pomislim da taj čovjek šeće i još tako blizu škola - rekla je.

Prvi kojeg su osudili na osnovu DNK nalaza

Ubojica i silovatelj djece Colin Pitchfork prvi je u Velikoj Britaniji osuđen temeljem DNK dokaza.

U zatvoru je bio 33 godine. Odlučili su ga pustili na uvjetnu slobodu. Cijelo vrijeme mora nositi elektronsku narukvicu, internet mu je ograničen i ne smije biti blizu porodica žrtava.

Nakon što su pustili ubojicu i silovatelja djece, iz ministarstva pravosuđa rekli su da im je sigurnost javnosti na prvom mjestu.

- Do kraja života imat će restrikcije i pozorno ćemo ga pratiti. Ako prekrši bilo koju stavku uvjetne kazne, vraća se u zatvor - objavilo je ministarstvo pravosuđa.

Zadavio ju je dok mu je dijete bilo u autu

Tijelo djevojčice Lynde Mann pronašli su na zabačenom mjestu u Leicestershireu u studenom 1983. godine.

Pitchfork ju je silovao i zadavio.

U to vrijeme dijete mu je spavalo u autu.

Kad su kasnije preko DNK dokaza došli do njega, pitali su ga zašto ju je napao.

Rekao je: 'Zato što je bila tamo'.

Samo tri godine nakon što je ubio Lyndu, u kolovozu 1986. godine, pronašli su tijelo još jedne učenice, Dawn Ashworth. I nju je silovao i zadavio.

Promijenio ime za 33 funte

Kako piše Mirror, posljednjih godina ubojica koristi ime David Thorpe, a planira još jedanput promijeniti ime.

To mu omogućuje zakon u Velikoj Britaniji. Sve što mora učiniti je platiti 33 funte biljega.

Velika Britanija ima registar seksualnih prijestupnika, ali ubojica i silovatelj Colin Pitchfork nije među njima. Ne može biti jer je osuđen za zločine počinjene prije 1997. godine.