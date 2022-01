Zadnje sam joj slala poruku: "Daj, dosta je više, vrati se..." misleći pritom iz bolnice. Uzvratila je "Pobijedit ću ja i ovu beštiju", a onda danas primam poziv od odvjetnice Vesne da je više nema. Baš sam u šoku. Ankica je bila neponovljiva, kaže nam Sanja Sarnavka koja je i prva preko Facebooka obavijestila javnost da nas je napustila prva hrvatska zviždačica Ankica Lepej.

- Ma do zadnjeg dana je ona bila borbena. Politiku je uvijek pratila i čim bi spomenula Milanovića ja bih mijenjala temu jer ona je toliko bila srčana pri spomenu SDP-a, a ljuta na HDZ, a ja bih mijenjala temu. Ono oko čega je bila još srčanija jest njezina obitelj, njezin suprug kojem je gotovo svakodnevno posvećivala postove. To je jedna neopisiva ljubavna priča koja se rijetko nalazi - kaže nam Sarnavka. Ankica se dugo borila s rakom i prošla na desetke kemoterapija.

Suprug joj je umro lani

- Suprug joj je pomagao u svemu, oblačio ju je kada joj je zbog bolesti bilo to teško, zvala ga je 'moj najdobroji' i bili su zaista toliko slatki u toj ljubavi i poštovanju. Vjerujem da je na njezino zdravlje posebno utjecao njegov odlazak. Preminuo je naglo lani u travnju. Mislim od srca. Bio je to veliki šok za nju jer je ona bila ta koja je bila bolesna i kojoj je on pomagao, a onda je naglo otišao - dodaje Sarnavka.

Zajedno su provele dane i sate na različitim prosvjedima.

- Stalno smo se čule i po nekoliko puta na dan. Viđale smo se do ove proklete korone koja nas je zbog mjera i svega razdvojila. Gotovo dvije godine smo bile na pozivima i porukama. Kako zbog svega što su prošli ona i suprug, koji je također bio izgubio posao, teško su živjeli. Kada je ispunjavala uvjete dobila je mirovinu no to je bio smiješan iznos. Zato sam bila sretna kada smo pokrenuli projekt Nisi sama, ideš s nama, gdje taksisti voze besplatno žene oboljele od karcinoma, ona je bila prva koju su i vozili - prisjeća se Sarnavka.

'Predložit ću da nazovemo ulicu po njoj'

- Ankicu jako dugo nisam vidjela no pratila sam kako se nosila sa životom i bolešću. Ona je žena koja je napravila hrabar iskorak u vrijeme kada nismo niti znali da se ti ljudi zovu zviždači, a ona je bila puno više od toga. I danas je nezamislivo da otkrijete takvu stvar, ako što je ona kao bankarica o predsjedniku kakav je bio Tuđman i koji je imao apsolutni autoritet. Znala je sigurno kakve će snositi posljedice no ona jednostavno nije mogla protiv sebe. Ostala je pozitivna čitav život bez obzira na nedaće. Na Facebooku je objavljivala svaki odlazak na kemoterapiju, dijelila postove u kojima se vidjelo koliko ju je i sam suprug podržavao. Imali su jednu nezaboravnu priču i svih nas je zarazila s onim 'moj najdobriji' tako je muža zvala. Ono što ću sigurno napraviti kao predsjednica Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova u gradu jest to da ću predložiti da se njezino ime uvrsti u fond imena za dodjelu ulica. To je najmanje što možemo napraviti - kaže nam Rada Borić.

Suprug Slavko i Ankica živjeli su borbu kakvu malo tko u Hrvatskoj može zamisliti no imali su ljubav koje im je više nego nadomještala svu nedaću. Bili su tim u borbi za pravdu.

Više ih nema, a ima više no ikada potrebe za zviždačima.