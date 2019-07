Zadnja snimka penjača: 'Bilo ih je previše, izazvali su lavinu...'

Četiri Britanca, dva Amerikanca, Australac i njihov vodič hodali su prema vrhu Himalaje i odjednom nestali. Granična policija Tibeta krenula je u potragu za njima. Nažalost, pronašli su sedam tijela i kameru kojom je zadnji u redu snimao uspinjanje.

Osmi penjač, Britanac i vođa tima Martin Moran je nestao. Profesionalno se bavio penjanjem od 1985. i imao je svoju tvrtku - Moran Mountain, zajedno sa suprugom Joy i dvije odrasle kćeri Hazel i Alex. Bio je to obiteljski posao, javlja Daily Mail.

Penjači su nestali još krajem svibnja, a njihova tijela našli su krajem lipnja.

Stručnjaci vjeruju da je penjača jednostavno bilo previše na tom dijelu planine. Svojom težinom su izazvali lavinu koja ih je odvela u smrti. Iza njih ostala je samo GoPro kamera koja je usnimila njihove zadnje trenutke.

- Pomoći će nam analizirati što je krenulo po zlu tijekom misije. GoPro je poput crne kutije u zrakoplovima, daje nam informacije koje nikad ne bismo mogli saznati - rekao je jedan od pripadnika policije koji je krenuo po tijela stradalih penjača. Dodao je kako potraga za tijelima na tim visinama iznimno komplicirana i zahtjevna.

Last visuals of the mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/0BI87MEA8Y