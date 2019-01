'Zadnji put sam ih vidjela kad su ušli u auto s oznakom JNA'

Dok je Vesna Abjanović u centru Beograda pričala kako je zadnji put vidjela oca Matu i strica Ivicu, u dvorani Medijskog centra vladao je muk.

Fond za humanitarno pravo u beogradskom medijskom centru predstavio je dosje 'Zločini nad Hrvatima u Vojvodini', u kojem se nalazi i priča Mate i Ivice koji su 23. listopada 1991. odvedeni iz svoje kuće u Šidu.

- Pred našu obiteljsku kuću došla su četiri naoružana muškarca. Pitali su je li otac kod kuće. Nakon što smo se svi okupili, rekli su da imaju nalog za očevo uhićenje - prijetila se Abjanović.

U jednom trenutku, prisjetila se, jedan od muškaraca rekao je drugome da Mati stavi lisice, a ovaj je na to rekao kako ih nema te mu stavio žicu.

- Tada smo znali da nešto nije u redu. Muškarci su baki obećali da će joj vratiti sinove, no to nisu učili. Tatu i strica smo posljednji put vidjeli dok je ulazio u vozilo s registracijama JNA - kaže s tugom na licu. Načelnik policije rekao je da nikada nije izdao nalog za njihovo uhićenje. Mate i Ivica viđeni su u SUP-u, ali država Srbija nikad nije pokrenula istragu o nestanku svoja dva državljana u trenutku kad u Srbiji nije bilo rata.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Baka je umrla od tuge u Osijeku i nije saznala njihovu sudbinu. Majka Gordana se mučila sa mnom i bratom nakon cijele tragedije i torture koju smo proživjele. Brat se razbolio. A ja, dok god živim neću odustati od traganja za ocem i stricem - zaključila je hrabra Abjanović.

Obitelj je 2004. Okružnom javnom tužiteljstvu u Sremskoj Mitrovici podnijela krivičnu prijavu, ali ju je tužiteljstvo odbacilo tvrdeći da je "nastupila relativna zastarjelost krivičnog gonjenja".

- Žalosno je da su neki od izvršitelja zločina danas u vrhu vlasti - rekla je na predstavljanju Ivana Žanić, urednica cijelog niza dosjea o ratnim zločinima.

- Vojislav Šešelj uspio je u svome naumu da u Vojvodini bude manje Hrvata - ustvrdila je Žanić. Iz Vojvodine se devedesetih iselilo nekoliko desetaka tisuća Hrvata.

Autorica dosjea Jovana Kolarić istaknula je kako je srbijanska vlast kriva jer je znala da se zločini događaju, a nije reagirala.

- Dokazi koje smo prikupili pokazuju kako su vlasti znale za zločine, a MUP nam je odbio dostaviti nam dokumente koje smo tražili - istaknula je autorica.

Hrvatima se, kaže, bacalo bombe po dvorištima, dovodilo ih se na ispitivanja, dio ih je bio u logoru, a neki su i ubijeni.

- I dalje ćemo razotkrivati zločine i potrudit ćemo se da svi budu kažnjeni - zaključila je Kolarić.

