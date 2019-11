Zadnji sati Karmelina F: Bio u kafiću, dugo pričao na mobitel

Otkrivanje motiva likvidacije Karmelina F. (38) ključno je za rješavanje zločina koji je u subotu popodne šokirao Omiš.

Policija istražuje slučaj u nekoliko smjerova, za sada se najizglednijim čine dvije opcije. Prva, kako je riječ o ubojstvu motiviranom dugovima, i druga - da je motociklist s crnom kacigom na glavi u subotu oko 14 sati ubio Karmelina na samoj Jadranskoj magistrali zbog ljubomore, odnosno da je riječ o planiranom ubojstvu zbog strasti.

Karmelino F. u subotu je poslije podneva sam pio piće u kafiću u Omišu te je veći dio vremena bio na mobitelu.

- Nije mi djelovao nervozno, a oko 13.30 sati izašao je iz lokala i sjeo u Volkswagen Polo. Petnaestak minuta kasnije pridružila mu se djevojka, V. J. - rekao nam je jedan očevidac koji se slučajno zatekao u istom kafiću.

Karmelino (38) i djevojka (39) krenuli su potom kroz Omiš Jadranskom magistralom prema skretanju za Brzet. Stali su koju minutu prije u fast foodu. Kupili su pizzu za Karmelina i sendvič za djevojku. Samo koju sekundu kasnije pored vozačevih vrata zastaje motocikl...

Vozač je nosio crnu kacigu. Nije ništa rekao, ispalio je najmanje četiri hica u muškarca. Pogodio ga je u glavu i vrat. Djevojka je nekim čudom prošla neozlijeđena, ako ne računamo jedan hematom te stanje potpunog šoka.

Ubojica je potom pobjegao, a policiji su svjedoci dali opis motora na temelju kojeg su koji sat kasnije pronašli ‘apriliu’ u 30-ak kilometara udaljenom Šestanovcu, koji je prilično blizu granice s BiH. Nešto kasnije, navečer, drugi motor pregledavala je policija u Omišu. Odmah je u subotu priveden N.P. (28) koji je vlasnik motora, no do nedjelje je pušten. Iako to u ovoj fazi istrage ne mora još značiti ništa...

Od izvora uključenih u istragu doznajemo kako su tijekom nedjeljnog jutra izuzete snimke nadzornih kamera kafića u kojem je Karmelino proveo gotovo dva sata. Također će se obaviti vještačenje mobitela kako bi se doznali detalji razgovora. Istražitelji su pregledali popis poziva ne bi li tako doznali više o mogućim počiniteljima.

Foto: Dalmacija Danas Nije isključeno, naime, da se 38-godišnjak dogovorio s nekim od sugovornika naći na skretanju za Brzet. Je li netko pratio njega ili, vjerojatnije, djevojku, s kojom je bio u vezi oko dvije godine? Prije toga su i on i ona bili u dugogodišnjim vezama. Navodno je pola sata prije smrti raspravljao sa sugovornikom o poslu kojeg je planirao pokrenuti, kao i o prostoru u koji je trebao ući. Njegovi prijatelji nam sugeriraju kako je riječ o aparatima za igre na sreću, a zbog toga su nam kazali i na koga sumnjaju: J.P. (33)! Navodno je taj mladić ostao dužan 38-godišnjaku novac iz ranijeg zajedničkog posla kojeg je vodio dok je Karmelino boravio u Norveškoj. U pitanju je čini se 20-ak tisuća eura.

J. P. je inače poznat policiji, proveo je neko vrijeme iza rešetaka zbog napada na službenu osobu.

Inače, u srpnju 2015. godine, taman prije nego što će početi s radom, zapaljen je beach bar “Porat” kod Omiša u vlasništvu tad 33-godišnjeg Karmelina. Policija je bila utvrdila da je uzrok požara ‘otvoreni plamen ili žar’. Počinitelj do danas nije otkriven.

Mjesto ubojstva, na samom skretanju s Jadranske magistrale za Brzet kod Omiša, posjetili smo jučer. Na mjestu gdje je dan ranije bio parkiran volkswagen polo sad su stajala dva policijska auta. Policajci u civilu češljali su cijelo područje, jedan od njih s detektorom metala u rukama spustio se ispod magistrale i pretraživao žbunje, vjerojatno tražeći metke koji nisu pogodili cilj.

Foto: Miranda Čikotić/PIXSELL Zamjenica županijskog državnog odvjetnika naložila je obdukciju, koju će obaviti patolog Antonio Alujević. Do zaključenja ovog broja policija je i dalje tragala za motociklistom-ubojicom, koji je u subotu oko 14 sati ispalio najmanje četiri hica u Karmelina F.

Ubijeni je inače živio s teško bolesnom majkom u Pisku, mjestu gdje je i držao spomenuti beach bar Porat. Njegov pokojni otac Karmelo bio je pripadnik 4. gardijske brigade. Ubijeni Karmelino imao je dvije sestre - Viktoriju koja živi u Njemačkoj te Brigitu, koja sa suprugom živi u Istri.

U Omišu je Karmelino bio poznat kao, najblaže rečeno, nezgodan kad popije. Alkohol u kombinaciji s golemom snagom činili su ga osobom za izbjegavati. Međutim, nije bio osoba sklona kriminalu. Čak i u tučnjave, kojih se nije libio i nikad ih nije izgubio, kažu nam dobri poznavatelji prilika u Omišu, nije se upuštao ako ne bi na neki način bio izazvan.