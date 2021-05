Niz laži i kleveta iznose neimenovani izvori, a ja se s tim borim još od 2016. godine. Ako je netko u bolnici mobingiran, to sam onda ja. Još nisam dobila zaključke radničkog vijeća i povjerenstva vezano za prijave protiv mene, no pravdu ću sigurno potražiti na sudu. Rekla nam je to prof. dr. Dijana Zadravec koja se trenutno nalazi na bolovanju.