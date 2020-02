Zadravec je predložila smjenu ravnatelja KBC-a Vinogradske

Zamjenica ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice prof. dr. sc. Dijana Zadravec poslala je Upravnom vijeću zahtjev za smjenu ravnatelja te bolnice prof. dr. sc. Marija Zovaka, javlja Večernji list.

To isto Upravno vijeće na dnevnom redu ima i smjenu same Zadravec nakon prošlogodišnjeg incidenta sa zaposlenicom Mijom Primorac. No, podsjetimo, predsjednik Upravnog vijeća smjenjen je. Tako je odlučio još tadašnji ministar zdravstva Milan Kujundžić koji je tamo imenovao državnog tajnika Tomislava Dulibića. Zahtjev, kako kaže, još uvijek nije vidio obzirom na aktualnu situaciju oko korona virusa.

No, sjednica Vijeća bit će tijekom veljače. Dulibić kaže da nije vidio ni zahtjev za smjenom ravnatelja KBC-a.

- Za tu točku se tek treba donijeti odluka hoće li biti stavljena na dnevni red Upravnom vijeću - rekao je.