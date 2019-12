Zadravec: Udarila me u ruku, a nisam uzvratila niti ju ogrebala

Tučnjava u bolnici, urlanje, grebanje, bacanje stolica, veza s premijerom, maltretiranje kolega...

Ovo nije novi nastavak meksičke sapunice. Ovo su navodni detalji sukoba u KBC-u Sestre milosrdnice koji su proteklih dana curili u medije. Sada donosimo verziju događaja iz usta jedne od sudionica - Dijane Zadravec.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Što se zapravo dogodilo? Što dosad pouzdano znamo?

U srijedu ujutro došlo je do konflikta između Dijane Zadravec, neuroradiologije i zamjenice ravnatelja KBC-a, i Mije Primorac, voditeljice Odjela nabave medicinskih proizvoda. Ravnatelj bolnice u zagrebačkoj Vinogradskoj potvrdio je da je došlo do sukoba, zbog kojeg je naposljetku morala intervenirati i policija.

U međuvremenu, mediji su objavili, pozivajući se na svjedoke, kako je navodnu tučnjavu započela Zadravec i napala Primorac zbog poništavanja natječaja za edukaciju oko kupnje novog MR uređaja. Prenijeli su svjedočanstva izvora koji su opisali kako je Zadravec danima vrijeđala Primorac, sve dok situacija nije eskalirala do fizičkog sukoba.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Navodno je Zadravec upala na sastanak i vrijeđala Primorac, a kad ju je ona htjela snimati, zamjenica ravnatelja ju je udarila po ruci, na što joj je Primorac uzvratila. A onda je navodno došlo do tučnjave u kojoj je, prema svjedocima, Zadravec izgrebala Primorac, izbacila ju iz sobe, bacala stolice i urlala da će joj dati otkaz. Prema svjedocima, Primorac je doživjela veliki psihički stres zbog višednevnog mobinga.

'Ona je mene udarila'

S druge strane, Dijana Zadravec nudi potpuno drukčiju verziju priče.

- Zapravo se nije dogodilo gotovo ništa od onoga kako piše u medijima. Ona je mene udarila. Začudila sam se da se ovo uopće dogodilo i definitivno nisam to promatrala na način na koji je dosad opisivano. Iznesene su brojne neistine jer uopće nije bilo tučnjave - kaže nam Zadravec.

A zašto je onda dolazila policija, pitamo je.

- To morate pitati one koji su ih zvali - odgovara zamjenica ravnatelja.

Svjedoci tvrde da navodno "svakodnevno vičete na ljude te kako s vama svi imaju problema". Kako komentirate ove optužbe, pitamo Zadravec.

- Ljudi kojima ne odgovara moj način rada i uvođenja reda, odgovornost za rad ili nerad, pridržavanje rokova te organiziranost; žele moj način komunikacije prikazati kao problem, a problem je što nekima u sustavu zdravstva u kojemu radim očito ne odgovara red. U Međimurju, otkud potječem, još u djetinjstvu sam stekla radne navike s usađenim osjećajem za odgovornost - kaže nam ona.

Zamolili smo ju da nam opiše što se događalo u srijedu ujutro.

'Uzela sam joj mobitel, a ona me udarila u ruku'

- Pozvala sam troje djelatnika koji su učinili propust da mi objasne okolnosti zašto se to dogodilo. Dvojica su se ispričala, ali Mia Primorac mi je počela verbalno oponirati. A onda je izvadila mobitel kako bi me snimala. Ne znam zašto je snimala, vjerojatno je htjela da situacija krene u njenu korist. Zatim sam joj htjela uzeti mobitel, a ona me udarila u ruku. Ja njoj nikako nisam fizički uzvratila. Nisam ju ni ogrebala ni udarila. Nismo imali nikakav fizički kontakt s moje strane. Pozvala sam ju na odgovornost jer ako netko ne napravi bazični zadatak, mora reći zašto to nije učinio. Očekivala sam da će odgovoriti zašto nije, a ona se umjesto toga počela svađati.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Njezin zadatak bio je samo objaviti odluku. Moj uski tim suradnika s radiologije i ja smo pripremali projekt godinu i pol dana, uz administrativnu pomoć vanjske tvrtke specijalizirane za projektne dokumentacije. Ona u pripremi nije sudjelovala. S njom ne surađujem blisko i naši kontakti su bili vrlo oskudni. Gospođa Primorac, kako sama kaže, prvi put se susrela s takvim projektom te nije imala ni znanja ni saznanja o njemu. Pritom se ne radi o natječaju za nabavku MR uređaja kako insinuiraju mediji - kaže nam Dijana Zadravec i dodaje da danas nema nikakvih problema s kolegama.

Zanimala nas je priroda njenog odnosa s premijerom Plenkovićem, s obzirom na to da ju se u medijima predstavlja kao "Plenkovićevu miljenicu". Upitali smo ju je li odnos nje i premijera samo prijateljski te je li ikada bila u intimnoj vezi s njim.

Uputila nas je na svoju odvjetnicu Moranu Rabar.

- Odnos s premijerom u kojem se profesoricu Zadravec proziva da je njegova miljenica datira iz pojedinih medijskih napisa još iz 2017, gdje su je neki akteri zbog osobnih političkih ambicija odlučili diskreditirati kao ženu i kao sveučilišnu profesoricu, a sve kako bi je onemogućili u profesionalnom napredovanju i učinili percepciju nje u javnosti negativnom. Zbog toga je taj medij tužen i dobili smo pravomoćnu presudu da su svi navodi oko takozvane veze s premijerom neistiniti i netočni te da je zapravo u cilju bilo da se našteti njoj, a i samom premijeru - odgovorila je odvjetnica.

Osvrnula se i na sukob s Mijom Primorac.

- Po mom mišljenju, njezino neizvršavanje jednog bazičnog zadatka u roku je bio samo još jedan pokušaj opstrukcije KBC-a, a s čim se profesorica Zadravec gotovo svakodnevno susreće u radu uprave kao zamjenica ravnatelja - kazala je odvjetnica Dijane Zadravec.

U međuvremenu, pokušali smo doći i do Mije Primorac, ali nije nam odgovarala na pozive.