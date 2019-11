Horvat najavio isplatu plaće radnicima u Đuro Đaković

Ministar gospodarstva Darko Horvat u petak je najavio skoru isplatu plaće radnicima u Đuro Đaković grupi, koji štrajkaju jer im nije isplaćena plaća za listopad.

Horvat je na Gospodarskom forumu Grada Preloga izjavio da u ponedjeljak odlazi u Slavonski Brod, gdje će iznijeti prijedloge za rješavanje stanja u Đuro Đaković grupi.

"Razgovarat ću s radnicima, predstavnicima sindikata i menadžmenta i lokalnom samoupravom o konstrukciji novog menadžmenta s kojim bismo trebali dalje. Neću otkrivati, ali siguran sam da smo sredstva za još jednu plaću pronašli”, rekao je.

Dodao je da "sada sve ovisi samo o pravnoj osnovi na temelju koje će se radnicima isplatiti plaća".

"Đuro Đaković ima perspektivu, vjerojatno s drugačijim vodstvom i ambicijom, ali siguran sam i radim na tome da mu država osigura likvidnost, svjestan da smo u ovo vrijeme prošle godine Đuri Đakoviću dali financijski kreditni aranžman od 95 milijuna kuna”, rekao je Horvat.

Kazao je da želi jasnu sliku o tome na što su ta sredstva utrošena, kako bi se moglo krenuti dalje i ispuniti obveze iz tri ugovora koja su u završnoj fazi isporuke vagona.

"Osim toga, želimo predstaviti Đuro Đaković potencijalnim novim poslovnim partnerima koji od srijede počinju stizati u Slavonski Brod", zaključio je.

Zadrugarstvo ima jednu dugu tradiciju': Dobili 2,6 mil. kn

U petak je u Prelogu održan Gospodarski forum koji je imao cilj Očuvanje i razvoj tradicijskih umjetničkih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti. Kad govorimo o hrvatskom obrtništvu, osobito o tradicijskom i umjetničkom obrtništvu, valja istaknuti da je isto opstalo golemom trudu pojedinaca koji su svojim radom, idejama i znanjem stvarali proizvode koji vuku korijene iz prošlosti i zahtijevaju rad ljudskih ruku. Naravno, uz primjenu novih znanja i vještina, jer u svaki od tih proizvoda utkane su individualne vještine u koje su kod oblikovanja zadržale, kulturno naslijeđa. To je od istinske vrijednosti jer se ono prenosi od generacije na generaciju, i stoga je cilj Ministarstva gospodarstva i Vlade RH, da se i to nadalje ostaje ne samo u funkciji već i da bure temelj razvoja pojedinih sredina – čulo se u petak na forumu gdje su dodijeljena bespovratna sredstva za 2019. godine. Za male obrte, male i srednje tvrtke za ovu godinu osigurano je 3,7 milijuna kuna, a koja su dodijeljena 71 korisniku od ukupno 251 prijave koje su uzete u obzir. Potpora po svakom pojedinom projektu se kreće od 20 do 50 tisuća kuna ovisno o „snazi“ projekta. Novac se može koristiti za ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje, ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga, prilagodba. Kao i za uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, kao i marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Za zadrugarstvo je određena suma od 2,670 milijuna kuna i po riječima ministra Darka Horvata, zadrugarstvo ima jednu dugu tradiciju. Od ukupno 39 prijava njih 37 je naišlo na „zeleno“ svjetlo. Najviši iznos bespovratnog iznosa za tu grupaciju bio je 150 tisuća kuna. Među onima koji bez takve potpore bi se teško nosili na tržištu, je i Brlog, zadružna pivovara iz Zadra. Njima će tih 150 000 kuna puno značiti jer će ih uložiti u proširenje kapaciteta koji im sada doseže 6 000 litara dnevno, a rade četiri osobe. Zadruga je osnovana prije tri godine i to nije prvi put da i Ministarstvo uskače u pomoć bespovratnim novcem. Predstavnice Pivovare su se zahvalite u ime svih nagrađenih, riječima da takva pomoć malim subjektima kojima je svaka kuna dragocjena puno znači. Čelnica zadruge Ana Teskera je pojasnila da zadruga ima 86 članova, a u Upravnom odboru su u većini žene.

Ministar gospodarstva malog i srednjeg poduzetništva i obrta, Darko Horvat koji je uručio priznanja, malim, srednjim tvrtkama, obrtnicima i zadrugarima je kazao da je to najvitalniji dio gospodarstva koji nosi 99 posto.

- Iduća će godina biti posebno teška zbog izlaska Velike Britanije iz EU, jer će proračun biti jako smanjen. No, mi ćemo se morati više osloniti na vlastite izvore, jer poticanje razvoja obrta malih, srednjih tvrtki i zadruga se pokazalo jako učinkovito. Budemo se trudili da se osigura još i više novca jer se pokazalo da je svaka kuna opravdana. To pokazuje da smo na pravom putu – pojasnio je ministar, Darko Horvat.

Na Forumu su ujedno dodijeljena ugovori za Program B Light, usmjeren na poticanje prekogranične suradnje poduzetnika iz Mađarske i Hrvatske, vrijedan ukupno 7,6 milijuna eura, a danas su dodijeljeni ugovori ukupne vrijednosti od 4,2 milijuna eura, koje će podijeliti 36 tvrtki iz obje zemlje za 17 projekata. Predsjednik Uprave, HAMAG BICRO-a, Vjeran Vrbanec, je izrazio zadovoljstvo što što se ovakvim Programima i međugraničnom suradnjom između Hrvatske i Mađarske potiče jačanje razvoja malih i srednjih tvrtki u pograničnoj zoni.

-HAMAB BICRO kao glavni korisnik i koordinator programa B Light, ponosan je uspostavljenim poduzetničkim dijalogom i osmišljenim projektima suradnje Hrvatske i Mađarske. Prekograničnom suradnjom ojačat će se poduzetnički kapaciteti na programskom području i povećati konkurentnost naših tvrtki na međunarodnom tržištu – pojasnio je prvi čovjek HAMAG BICRO-a koji uručio ugovore gospodarstvenicima.

Među onima koji su u petak potpisali Ugovore su i vlasnici varaždinskog trgovačkog društva, Maxcom d.o.o. Varaždin, koji su za svoj Projekt CTRouter i Mađarski partner su sufinancirani sa 144 tisuće eura, od čega veći dio će pripasti tvrtki uz

Varaždina. Njihov projekt će se koristiti u telekomunikacijama. Odnosno povezivati će zastarjelu i najnoviju tehnologiju – kazali su nam Marin Odrljin i Bruno Babić, suvlasnici tvrtke. Izrazili su golemo zadovoljstvo što je njihov projekt prepoznat u ministarstvu, jer kako tvrde bez tog novca teško da bi mogli realizirati ovaj novi iskorak u svijetu telekomunikacija. Ujedno će im pomoći da se sadašnji broj od šest zaposlenih poveća.

Asel Speling Maschins d.o.o. iz Slatine je iskoračila u prostor koji je, kako tvrdi, vlasnik i direktor, Antum Srbić, čija tvrtka zapošljava 16 djelatnika. Oni svoj budući razvoj vide u smjeru pročišćavanje voda kako i desalinizaciju voda i to na bazi čistih izvora energije.

- Prema našim projektima s kojima uskoro krećemo, a u čemu nam je uveliko pomogao „naš“ dio od 343 tisuće eura koje dijelimo s Mađarskom tvrtkom, kubni metar vode koji bi dobili desalinizacijom bi stajao oko jednog eura, dok je cijena vode iz pipe sada oko dva eura. Mislim da je to budućnost kako i u pročišćavanju voda koristeći energiju sunca – pojasnio je vlasnik tvrtke iz Slatine. Kaže da bez ovog novca koji im je omogućen preko HAMAG BICRO-a ne bi mogli krenuti s mjesta. Dodajući da su iz HAMAG BICRO-a na najboljem putu da se pomaganjem malim i srednjim da vjetar u leđa, koji će će omogućiti nova zapošljavanja i razvoj domaćeg gospodarstva.

Uglavnom među brojnim gospodarstvenicima vladala je sjajna atmosfera, jer su rekli da su ovakve mjere koji potiče Ministarstvo gospodarstva pravi put ka povećanju broja zaposlenih.

Forum Je otvorio, gradonačelnik Preloga, Ljubomir Kolerek, koji naglasio da od 8000 stanovnika koliko broji Prelog, njih 3 70 radi u gospodarskim zonama, te da je još veliki broj uposlen u OPG-ima i drugim segmentima gospodarstva. Pohvalio se činjenicom da je u ovom trenutku na Burzi rekordnih 84 nezaposlena, a najmanji broje unatrag kojeg mjeseca koji je evidentiran se kretao između 76 i 78 osoba koje su traže posao.