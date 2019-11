Ministar Darko Horvat: Đuro Đaković ima perspektivu

Hrvatska vlada smatra da Đuro Đaković ima perspektivu i radi na tome da osigura dodatnih 70-tak milijuna kuna u obliku državnih jamstava kako bi se osigurao završetak triju ugovora i isporuka gotovo 150 vagona, izjavio je u četvrtak u Bruxellesu ministar gospodarstva Darko Horvat.

"Vrlo jasno i bez fige u džepu smatramo da Đuro Đaković ima perspektivu. Potrebno mu je kao prvi korak osigurati kvalitetni menadžment, zatim financiranje i kao treće povezati ga s dobrim i jakim naručiteljima", rekao je Horvat koji je u Bruxellesu sudjelovao na sastanku ministara zemalja članica zaduženih za konkurentnost.

Dodao je kako postoji izvor financiranja za još jednu plaću radnicima Đure Đakovića, ali da će zbog blokade računa biti velikih problema kako im zakonski isplatiti plaće.

Račun Đuro Đaković grupe je bio blokiran od 30. listopada do 8. studenoga, a zbog neisplate plaća za rujan radnici su bili u štrajku od 24. listopada do 11. studenoga.

Nakon deblokade računa i nakon što su svim radnicima isplaćene plaće radnici su 12. studenoga prekinuli štrajk i nastavili raditi.

No, nedugo nakon toga, 14. studenoga poslovni računi Đure Đaković grupe su ponovno blokirani.

Djelomično financijsko restrukturiranje grupacije započelo je odobrenjem HBOR-ova kredita od 95 milijuna kuna krajem 2018., ali je otežano prestankom financiranja proizvodnje vagona kojih je prema ugovorima trebalo isporučiti oko 150.

Horvat je najavio da će tražiti izvješće na što je potrošen taj kredit.

"Bitno mi je znati na što je utrošen taj kredit, koji je bio namijenjen osiguranju likvidnosti i zašto nije isporučeno gotovo 150 vagona. Radimo na tome kako bismo osigurali dodatni financijski aranžman, koji bi mogao iznositi do 70 milijuna kuna u obliku državnih jamstava. Prema informacijama dojučerašnjih direktora u Đuru Đakoviću to bi bilo dovoljno za završetak tri ugovora kojima je predviđena isporuka tih skoro 150 vagona, ali ne i za novu proizvodnju i nove ugovore", rekao je ministar Horvat.

Najavio je da će u srijedu doći poznata austrijska tvrtka Palfinger, "koja će analizirati mogućnosti Đure Đakovića i sigurno doći s konkretnim prijedlozima".

Osim toga, prema informacijama ministarstva obrane, na stolu je nova narudžba Patrijinih vozila, njih 19 za koja bi se moglo osigurati avansno financiranje do 50 posto.

"Također nam je prioritet dogovoriti s američkom vladom jedan dugoročan ugovor temeljem kojega bi Đuru Đakovića pretvorili u logistički centar za servisiranje vozila posebne namjene kakva trebaju Hrvatskoj vojsci, a nakon toga za sve zemlje članice NATO-a", kaže ministar.

Na pitanje kako će se regulirati rad nedjeljom, Horvat je rekao da se u ministarstvu gospodarstva proučavaju rješenja u zemljama u okruženju i da će tek nakon te analize biti moguće pokrenuti dijalog.

"Trenutačno smo najbliži austrijskom modelu koji predviđa određeni broj radnih nedjelja, a poslodavci mogu sami odlučiti koje će nedjelje raditi. Ja sam za to da se rad nedjeljom adekvatno plati, a razgovarat će se u kojim postocima će to biti plaćeno. Međutim, dok ne završimo analizu, mislim da je preuranjena bilo kakva javna rasprava. Početkom sljedeće godine imat ćemo sve relevantne činjenice na stolu i onda ćemo biti spremni za dijalog", rekao je Horvat.