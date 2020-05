Zaglavljeni u gorućem avionu: Tijela su im se karbonizirala...

U Americi 25.5.1979. godine se dogodila najteža zrakoplovna nesreća u povijesti SAD-a, a prije 78 godina, a 23. svibnja, Kvarner je također svjedočio najtežoj zrakoplovnoj nesreći u svojoj povijesti.

Putnički zrakoplov kompanije American Airlines tipa McDonnell Douglas DC-10 srušio se ubrzo nakon svog polijetanja s međunarodne zrakoplovne luke O’Hare kod Chicaga, a poginuli su svi putnici i članovi posade, kao i dvije osobe na tlu, tako da je ukupan broj preminulih dosegao 273.

U nesreći putničkog aviona u Omišlju na Krku pri slijetanju je poginulo 78 ljudi. Nesretni putnici u zrakoplovu doslovno su otrovani dimom a potom izgorjeli, a preživjelo je samo pet osoba, jedan putnik i četiri člana posade – piloti Stevan Mandić i Miloš Markičević te letači-mehaničari Viktor Tomić, Ivan Čavajda i putnik Ranko Sarajčić...

Obje nesreće bile su zrakoplovne katastrofe svojeg vremena, s obzirom na velik broj ljudskih žrtava.

AA 191

Let American Airlinesa 191 bio je redoviti linijski putnički let iz međunarodne zračne luke O'Hare u Chicagu, Illinois, do Međunarodne zračne luke Los Angeles u Los Angelesu, Kalifornija. Na dan 25. svibnja dok je zrakoplov započeo rotaciju uzlijetanja, broj jedan (lijevi motor) odvojio se od lijevog krila, prešao preko vrha krila i sletio na pistu.

Motor se odvojio od zrakoplova, a kad se zrakoplov počeo penjati, oštećeno lijevo krilo - bez motora - proizvelo je daleko manje podizanje (zaustavljeno) od desnog krila.

Prekinuta i neuravnotežena aerodinamika zrakoplova uzrokovala je da se naglo okrene ulijevo dok se djelomično nije preokrenuo, dosegnuvši kut nagiba od 112 stupnjeva, prije nego što se srušio na otvorenom terenu kod prikoličnog parka pri kraju piste.

Odvajanje motora pripisano je oštećenju strukture stupa koji motor drži za krilo, uzrokovano nepravilnim postupcima održavanja.

Fotografije događaja snimio je Michael Laughlin iz opservacijskog tornja na aerodromu O'Hare. DC-10 se silovitom brzinom zabio u zemlju te zapalio, a svih 271 ljudi na njemu je trenutno poginulo. To je najgora zrakoplovna nesreća u povijesti američkog zrakoplovstva.

Druga najgora avionska nesreća u Hrvatskoj, ona 1971. godine

Među poginulima u toj nesreći bio je veliki hrvatski pjesnik Josip Pupačić, njegova supruga Benka te njihova petogodišnja kćer Rašeljka. Oni su kartu za taj let kupili nakon što je jedan obitelj otkazala putovanje.

Zrakoplov Tupoljev TU – 134 beogradskog Aviogenexa, pod zapovjedništvom kapetana Miloša Markičevića, poletio je iz Londona za Omišalj na Krku. Let je, kako je izjavio jedini preživjeli putnik Ranko Sarajčić (22), protekao mirno. Što je krenulo po zlu?

Bilo je "nestabilno, sa kišom i olujama". Pilot je ostvario kontakt prvo sa zračnom lukom u Zagrebu, a onda i sa "Rijekom" otkuda su ga upozorili da je iznad Učke kumulonimbus (veliki, debeli i gusti oblak koji se uzdiže okomito uvis, katkada i iznad 10 kilometara).

Bilo je mračno i sijevalo je. Piloti su davali sve od sebe da "meandriraju" između oblaka i sretno slete. Odjedanput, četiri kilometra od piste, na visini od 300 metara iznad površine mora, avion je ušao u "bujicu" kiše, i odmah su aktivirani brisači, a krenule su i turbulencije. Pedeset sekundi prije slijetanja tj. dodirivanja tla avion je vjetar podignuo i zarotirao u desno. Piloti nisu uspjeli izravnati avion i poravnati ga s pistom.

Foto: Screenshot Youtube Da stvar bude još gora bio je sumrak, kiša i sumaglica i nisu mogli do kraja vjerovati niti svojim očima niti instrumentima. Moguće je da su sasvim krivo procijenili daljinu. Kapetan je odlučio pokušati sletjeti. Ispostavilo se da su bili više no što im se činilo, a gubili su kontrolu nad letjelicom čiji je nos sve više tonuo a avion bio sve vertikalniji.

Avion je dodirnuo pistu pri brzini od 260 km na sat, i odlomilo se desno krilo te se ostatak aviona okrenuo "naglavce". U vatri je letjelica izgorjela skupa s putnicima. Avion je bio posve skršen, a pista je, kiši usprkos, bila prekrivena prtljagom i papirima koji su gorjeli. Avion je bio napravljen u skladu sa sovjetskim regulacijama te je bio relativno nov. Vatra je buknula 0,45 sekundi nakon što se odlomilo desno krilo.

Dio putnika je već stajao na izlazima blizu repa i nosa aviona. Samo dvije minute je trebalo vatrogascima da dođu do aviona, ali vatra je zahvatila boce s kisikom te je došlo i do eksplozije. Vatra je sve progutala. Preživio je samo jedan putnik, i ekipa u kokpitu. Iz kokpita su sjekirama pokušali probiti vrata da dođu do putnika. Kiša je izvana ispirala prah i pjenu koja služi kontroliranju i gašenju vatre. Dio je putnika bio zavezan u svojim sjedalima. Oni koji nisu karbonizirani umrli su od trovanja ugljičnim monoksidom.



Dio je izlaza za hitan slučaj bilo zablokirano jer se izvinuo trup aviona, a dio se nije mogao otvoriti iznutra jer je bilo mračno radi dima i putnike je vjerojatno omamio plin.