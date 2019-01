Nogometne tragedije u zraku: Poletjeli i više se nisu vratili...

Više nema nade, Emiliano Sala i pilot nisu mogli preživjeti. Nakon tri dana prekinuta je potraga za avionom koji je nestao iznad Engleskog kanala, a u kojem je bio argentinski nogometaš Emiliano Sala, koji je letio prema svom novom klubu Cardiff Cityju.

VIDEO

Ta nesreća Emiliana Sale još je jedna u nizu sportskih tragedija...

Zapravo, tragedija je bilo toliko da se može napisati jedna poveća povijesna knjiga.

Najsvježija je ona Vichaija Srivaddhanaprabhe, tajlandskog milijardera i vlasnika Leicestera koji je poginuo nakon pada helikoptera nedaleko od klupskog stadiona nakon utakmice protiv West Hama u listopadu prošle godine.

Osim njega, život su izgubili i njegovi suradnici Nursara Suknamai, Kaveporn Punpare te piloti Eric Swaffer i Izabela Lechowicz.

On 27 October 2018, an AgustaWestland AW169 helicopter crashed shortly after take-off from the King Power Stadium. All five people on board – the pilot and four passengers, including club owner Vichai Srivaddhanaprabha – were killed. pic.twitter.com/sfeozDKGX2