Zagonetka Milana Bandića: Spremam vam iznenađenje

Ako ništa, Milan Bandić je majstor onoga što je filmski režiser Hitchcock zvao “suspense”: to je umjetnost držanja publike u stanju trajne napetosti. U ponedjeljak ujutro, otvarajući radove na istočnom kolniku Avenije Marina Držića, stari je mađioničar iz svojega šešira izvadio novoga zeca i opet zaintrigirao javnost.

Odgovarajući na pitanje novinarke N1 je li točno da neće ići u predsjedničku utrku zbog narušenog zdravlja, Bandić je rekao: “Ja ne znam što su mediji objavili, ali znam što ću reći krajem 9. mjeseca. Mogu vam samo reći da će biti ugodnih iznenađenja”.

Odluka je - dodao je - donesena, ali će je naciji priopćiti u rujnu. Kakva odluka? Koje iznenađenje? O tome nije rekao ni riječ.

Bandić, kojega gledamo zadnjih mjeseci, više nije onaj stari zagrebački gradonačelnik, čovjek koji zrači energijom i savladava sve poteškoće. Danas izgleda iscrpljeno, oronulo, a čak i njegovi najbliži suradnici o njemu pričaju s prizvukom sažaljenja u glasu. Jedan nam je nedavno rekao da su 13 milijuna težak projekt “Zagreba na Savi” upropastili komarci. Jučerašnji Bandić ni pod galgama ne bi priznao da je poražen od komaraca, ali sad se nije ni oglasio. Dio njegovih suradnika vjeruje da on ima previše smisla za realnost te premalo snage da bi se odlučio na predsjedničku utrku u kojoj sigurno gubi. Na EU izborima u Zagrebu je, na svojem terenu, bio deveti, dok je prošle predsjedničke izbore - u koje je ulazio s puno manje hipoteka nego što ih ima sad - uvjerljivo izgubio od Ive Josipovića. A bio je desetljeće mlađi. Na pitanje kakvo to iznenađenje onda sprema, jedan njegov suradnik nam je rekao kako vjeruje da će se u njegovu stranku učlaniti i novi ljudi, nakon Milanke Opačić i Siniše Varge, a možda bude i novih saborskih “preletača”, pa će vojska njegovih “žetončića” dodatno ojačati. Ideju da bi se Bandić povukao odbacuju, s tvrdnjom da Bandiću politika nije pitanje života i smrti, nego nešto mnogo više i ozbiljnije od toga. Moguće je da će lansirati nekog svojeg predsjedničkog kandidata - ili kandidatkinju - no zasad je zid šutnje neprobojan. Nitko ne zna kakva mu se to ideja vrzma u glavi, ako nije puki blef.

Bandić prije jeseni mora savladati jednu puno prizemniju prepreku na putu do svojeg sadašnjeg srednjoročnog cilja, zagrebačkog Manhattana. Iako je javnu raspravu o izmjenama GUP-a centrirao u kolovozu, nadajući se da će građani biti na godišnjim odmorima i u stanju “fjake”, na Grad je stiglo čak 9000 primjedbi na GUP, a na svaku od njih gradske će službe morati odgovoriti. Nije sigurno kladiti se na Bandićevu pobjedu, ali nije mudro očekivati ni poraz. Kako navodi N1, upitan o pritužbama građana oko GUP-a, Bandić je rekao kako je to “jamranje” te kako čak vidi i instrumentaliziranje djece u promidžbenoj kampanji koju rade njegovi oponenti. “Ja im čestitam, ali me neće zaustaviti u razvoju grada”, rekao je Bandić. Na pitanje što ako ministar Štromar ne da odobrenje za GUP, rekao je: “To pitajte Štromara, moja poruka Štromaru je neka on radi svoj posao, a ja ću raditi svoj. Koliko ja znam, ruke stranke MB 365 obavezuju gospodina Štromara, kao i mene u gradu građani. I bilo bi dobro da budemo partneri, a manje komuniciramo putem medija, i bit će nam svima bolje”.