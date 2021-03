Matej Margarin iz Poznanovca u Hrvatskom Zagorju i bivši natjecatelj 'Farme', koji je nakupio 300.000 kuna prometnih kazni za 'Ni zagorje malo' kaže da novca za kazne nema i neće ih ni imati.

- Ak’ me hoćeju zatvoriti, mogu jedino u lijesu. To je bio moj period kad sam ludovao. Sad sam se skroz promijenio, maknuo se iz Zagorja i započeo novi život - rekao je Margarin.

On je za svoje prekršaje okrivio mladost-ludost i crvenu Mazdu. Margarina su kamere snimile 14 puta i to samo od od 3. do 18. travnja 2020. Uz to, imao je neregistriranu i neosiguranu Mazdu s lažnim registarskim oznakama, a vozi i bez vozačke dozvole. Sud u Zaboku objedinio je novčane kazne. One su premašivale 300.000 kuna, pa mu je sud odredio maksimalnu jedinstvenu od 100.000 kuna. Dobio je 120 dana zatvora uvjetno i dvije godine zabranu vožnje.

- Nisam imal priliku polagati vozački, nema se penez. I stvarno nisam znal da mi je kamera tam. Poštu od suda nisam ni podigel. Iskreno, ni ne sjećam se kol’ka su mi prekoračenja bila. Mislim da sam vozil prebrzo od 20 do 40 kilometara na sat. Vozil ne budem, jedino ako koga treba otpeljati na Hitnu, onda ne pitam - kaže Margarin koji trenutno nije u Zagorju.

Za novčanu kaznu se ne brine jer novaca nema.

- A kaj da im radim, kaj oni misle da ja služim 10.000 kuna mjesečno? - ogorčen je Margarin velikom novčanom kaznom.