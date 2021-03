Bivši stanar realityja 'Farma' iz 2018. godine, Matej Margarin (25) iz Poznanovca u Hrvatskom Zagorju, kako doznajemo, osuđen je na kaznu zatvora od 120 dana uvjetno na rok od 12 mjeseci. Kažnjen je sa 100.000 kuna te mu je izrečena zabrane upravljanja motornim vozilom 'B' kategorije u trajanju od dvije godine.

Njega je prošle godine u Bedekovčini snimila nadzorna kamera kako vozi brže od dozvoljene brzine.

'U razdoblju od 3. do 18. travnja 2020. godine, nadzornom fiksnom kamerom za nadzor brzine u Bedekovčini, 14 puta snimljen je 25-godišnji hrvatski državljanin kako je osobnim vozilom prekoračio dopuštenu brzinu kretanja vozila. Također je provjerama utvrđeno kako je vozilo kojim je upravljao neregistrirano i neosigurano, a utvrđeno je i kako je vozilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom, odnosno bez položenog vozačkog ispita', stoji u policijskom izvješću Policijske uprave krapinsko-zagorske. Kako doznajemo, Matej je sve priznao, a presuda je pravomoćna.

Podsjetimo, Matej je u showu 'Farma' otkrio tešku i tužnu životnu priču. Još kao dječak ostao je bez roditelja nakon čega je promijenio nekoliko udomiteljskih obitelji i domova za nezbrinutu djecu.

- Izgubio sam roditelje, nakon čega sam bio u par udomiteljskih obitelji i u domu, nakon čega sam se vratio u Zagorje gdje me posvojila jedna dobra obitelj. Naučili su me zapravo kako živjeti, kako raditi i to na farmi na kojoj sada živim. Sretan sam jako u životu i ništa mi ne fali - otkrio je Matej u realityju.

U show ga je prijavila Samanta, sestra njegovog najboljeg prijatelja. Živi na farmi, brine o životinjama, a od drveta, kako je rekao, može napraviti bilo koju nastambu za životinje jer po struci je tesar.