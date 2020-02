Uživo: U ovoj bolnici u Zagrebu leži mladić s korona virusom

On je izoliran i njegovo stanje je za sada dobro, rekao je premijer Plenković naglasivši kako će, s obzirom na zbivanja u Italiji, sve nadležne službe biti u punoj pripravnosti.

Bili smo ispred bolnice u kojoj se nalazi prvi zaraženi pacijent:

Potvrđen je prvi slučaj korona virusa u Hrvatskoj: Mlađi pacijent nalazi se u bolnici 'Dr. Fran Mihaljević' u Zagrebu Potvrđen je prvi slučaj korona virusa u Hrvatskoj: Mlađi pacijent nalazi se u bolnici 'Dr. Fran Mihaljević' u Zagrebu Više na: http://bitly.com/2T9YCfQ Reporterka: Željka Meštrović Posted by 24sata on Tuesday, 25 February 2020

Ministar zdravstva Vili Beroš istaknuo je kako su informaciju o prvom zaraženom dobili u 11.50 sati te da još nema sve detalje o njemu.

Epidemiolozi utvrđuju s kim je sve bio u kontaktu.

- On je boravio od 19. do 21. veljače u Milanu i ovom trenutku pokazuje znakove blaže bolesti i nadamo se da će tako i ostati. Međutim, ovim činom detekcije virusa na našem prostoru podižemo stupanj naše pripreme, obrane i mjere. U ovom trenutku koncentrirat ćemo se na kontakte koje je taj mladi gospodin ostvario i postupat ćemo prema njima na adekvatan način. Za one koji su bili u najbližem kontaktu vjerojatno ćemo organizirati karantenu, a za sve ostale zdravstveni nadzor sukladno preporukama struke kojih se drži čitav svijet. Ulazimo u fazu koja je nešto više u stanju pripravnosti, a mislim da zdravstveni sustav ima apsolutno sve mogućnosti u odgovoru na ovu ugrozu - istaknuo je Beroš podsjetivši kako se radi o bolesti koja je slična običnoj gripi te da se ne očekuju veće komplikacije od onih kod gripe.

Tema: Koronavirus