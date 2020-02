Korona virus stigao je kod nas: Prvi slučaj potvrdili u Zagrebu

Novost koju smo dobili tijekom samog sastanka je da je utvrđeno da imamo prvog pacijenta kojem je potvrđen korona virus i nalazi se u Zagrebu u klinici Fran Mihaljević, poručio je u utorak premijer Andrej Plenković nakon sastanka Nacionalnog stožera Civilne zaštite ustvrdivši kako je zaraženi mlađi muškarac s blažim simptomima.

- On je izoliran i njegovo stanje je za sada dobro - dodao je premijer naglasivši kako će, obzirom na zbivanja u Italiji, sve nadležne službe biti u punoj pripravnosti.

Pogledajte video:

Potvrđen je prvi slučaj korona virusa u Hrvatskoj: Mlađi pacijent nalazi se u bolnici 'Dr. Fran Mihaljević' u Zagrebu Potvrđen je prvi slučaj korona virusa u Hrvatskoj: Mlađi pacijent nalazi se u bolnici 'Dr. Fran Mihaljević' u Zagrebu Više na: http://bitly.com/2T9YCfQ Reporterka: Željka Meštrović Posted by 24sata on Tuesday, 25 February 2020

Ministar zdravstva Vili Beroš istaknuo je kako su informaciju o prvom zaraženom dobili u 11.50 sati te da još nema sve detalje o njemu. Epidemiolozi utvrđuju s kim je sve bio u kontaktu.

- On je boravio od 19. do 21. veljače u Milanu i ovom trenutku pokazuje znakove blaže bolesti i nadamo se da će tako i ostati. Međutim, ovim činom detekcije virusa na našem prostoru podižemo stupanj naše pripreme, obrane i mjere. U ovom trenutku koncentrirat ćemo se na kontakte koje je taj mladi gospodin ostvario i postupat ćemo prema njima na adekvatan način. Za one koji su bili u najbližem kontaktu vjerojatno ćemo organizirati karantenu, a za sve ostale zdravstveni nadzor sukladno preporukama struke kojih se drži čitav svijet. Ulazimo u fazu koja je nešto više u stanju pripravnosti, a mislim da zdravstveni sustav ima apsolutno sve mogućnosti u odgovoru na ovu ugrozu - istaknuo je Beroš podsjetivši kako se radi o bolesti koja je slična običnoj gripi te da se ne očekuje veći pobol ili veće komplikacije od onih kod gripe.

Što se tiče pacijenata u Rijeci, istaknuo je kako u ovom trenutku još nema informacija jesu li zaraženi.

- Riječ je o devetero hrvatskih državljana koji su radnici tvornice na sjeveru Italije u kojoj je oboljelo 20-ak drugih radnika, koji nisu hrvatski državljani. Oni su jučer adekvatno dovezeni u Hrvatsku i smješteni u KBC Rijeka, ne pokazuju znakove bolesti osim jednog koji kašlje već tri tjedna za što ne mislimo da je u vezi s korona virusom. Oni su izolaciji i situacija je tu potpuno mirna - istaknuo je.

Naglasio je kako imaju vrlo jasnu strategiju za borbu protiv ove ugroze, no nije želio otkriti koja je to strategija.

- Vjerujte da imamo scenarij koji je pripravan na sve moguće opcije.Ja se osobno nadam da ćemo na ovu ugrozu reagirati poput Njemačke, Engleske, Francuske gdje su zbog njihovih specifičnih okolnosti uspjeli staviti epidemiju pod kontrolu. No, ne ovisi sve o nama već i o virusu i nizu specifičnih elemenata, no izvjesno je da smo našu strategiju temeljili na analizi kontrole rizika i da smo predvidjeli sve moguće scenarije - rekao je Beroš.

Istaknuo je kako već imaju i lokacije predviđene za karantenu u slučaju širenja virusa, no nije htio otkriti gdje bi to bilo.

Pogledajte video:

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je kako će Stožer zasjedati cijelo vrijeme kako bi pratili razvoj događaja i razmotrili mjere aktivnosti koje će biti poduzete.

Već sutra će pozvati na sastanak načelnike županijskog stožera civilne zaštite.

Ministar Beroš danas popdne ide u Rim u Italiju na sastanak ministara zdravstva susjednih zemalja kako bi vidjeli svi zajedno što učiniti kako se spriječilo širenje zaraze.

- Ne idem tamo nešto naučiti nego idemo iskoordinirati situaciju i vidjeti njihove mjere - rekao je Beroš.

Premijer Plenković dodao je kako će ministri zdravstva i unutarnjih poslova biti i u kontaktu s povjerenicima Europske komisije.

- Ono što je najvažnije, mislim da je dobro da smo na vrijeme svih ovih dana digli razinu pripravnosti, bili angažirani. Sve službe su maksimalno angažirane - naglasio je Plenković.