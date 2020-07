Seizmolog Herak: 'Zagreb će se tresti još barem godinu dana'

Otkrio je i kako se ne može predvidjeti hoće li i kada Zagreb pogoditi jači potres poput onog 22. ožujka. Seizmička aktivnost bit će još neko vrijeme jača od uobičajene, ali predvidjeti više od toga je nemoguće

<p>Pojačana seizmička aktivnost na zagrebačkom području sigurno će trajati još godinu dana, rekao je seizmolog <strong>Marijan Herak</strong> s Geofizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu za <a href="https://vijesti.hrt.hr/635192/herak-pojacana-seizmicka-aktivnost-jos-godinu-dana" target="_blank">HRT</a>.</p><p>Ipak, Herak je nadodao kako to ne znači nužno da će građani osjetiti te potrese. Sa seizmološkog stajališta ova serija potresa još nije završila.</p><p>Otkrio je i kako se ne može predvidjeti hoće li i kada Zagreb pogoditi jači potres poput onog 22. ožujka. Seizmička aktivnost bit će još neko vrijeme jača od uobičajene, ali predvidjeti više od toga je nemoguće:</p><p>- Može se pokušati procijeniti koliko će ta jača aktivnost trajati, vrlo vjerojatno će trajati još najmanje godinu dana, ali to ne znači da će potresa biti mnogo jer su potresi u Zagrebu tijekom 'mirnog' razdoblja vrlo rijetki - tada može proći godinu dana ili dvije da nitko ne osjeti potres - rekao je Herak.</p><p>Od 22. ožujka locirali su više od dvije tisuće potresa, no većina njih se ne osjeti jer je riječ o slabim magnitudama do 1 - 1,5 stupnjeva po Richteru. Čak je i taj veliki potres u ožujku zapravo bio umjeren, ali je razrušio dio grada jer se o njemu nije vodila briga, objašnjava Herak.</p><p>- Problem su stare zgrade gdje je rijetko tko vlasnicima rekao da neće izdržati potres - istaknuo je Herak za <a href="https://vijesti.hrt.hr/635192/herak-pojacana-seizmicka-aktivnost-jos-godinu-dana" target="_blank">HRT</a>, dodajući da bi bilo logično da neko državno tijelo inzistira na periodičnoj provjeri sigurnosti zgrada, kao što se svake godine automobil mora registrirati i provjeriti njegova tehnička ispravnost.</p>