'Zagreb je prešao vrhunac vala'

<p>Znanstvenik Gordan Lauc gostovao je na <a href="https://vijesti.hrt.hr/675290/lauc-o-broju-zarazenih-koronavirusom" target="_blank">HRT</a>-u te poručio kako je svjestan da ljudima pomalo smiješno zvuči kako su 'iduća dva tjedna ključna', ali da su uvijek dva tjedna ključna.</p><p>- U zadnja dva tjedna smo potvrdili preko 30 tisuća zaraženih u Hrvatskoj, testom potvrđenih. To znači da imamo 5-10 puta više, između 180 i 300 tisuća ljudi koji su zaraženi. To će u idućih tjedan dana povećavati pritisak na bolnice - dodaje Lauc. </p><p>Znanstvenik ipak vjeruje kako neće doći do toga da se odlučuje koga staviti na respirator, a koga ne.</p><p>- Zato što je broj slučajeva prestao rasti prije 8 dana. I danas vidimo mali pad na razini Hrvatske, a već dva dana pada Zagreb. Broj hospitalizacija će vjerojatno rasti još nekoliko dana i onda će se ustabiliti. Mi smo još uvijek ispod 200 respiratora, možda dođemo do 300 i nešto, ali morali bi imati 800, tako da vjerujem da nećemo doći u tu situaciju - rekao je Lauc.</p><h2>'Zagreb prešao vrhunac vala, Hrvatska polako prelazi taj vrhunac'</h2><p>- Ne može se gledati dan po dan, obično nedjelja i ponedjeljak bude manji broj. Ako gledamo prosječnu krivulju, ona je stala preko tjedan dana i počela je već danas padati. Zagreb je počeo padati prije nekoliko dana što se tiče oboljelih. To nam govori da je Zagreb prešao sam vrhunac ovog vala, a da Hrvatska kasni nekoliko dana i polako prelazi taj vrhunac - poručio je znanstvenik, istaknuvši kako je ovo trenutno vrhunac broja zaraženih u ovom valu.</p><p>Ponovio je kako kako u Hrvatskoj epidemija nije gotova.</p><p>- Bolnicama će biti još teže neko vrijeme. Što se tiče broja slučajeva, ovo je zadnji veliki val. Možda ćemo imati još nekoliko manjih, ali nadam se da je ovo najveći. Za desetak dana mogao bi početi padati priljev ljudi u bolnice, moglo bi ići na bolje. Kojim tempom, teško je predvidjeti - kazao je Lauc.</p>