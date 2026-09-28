Zagreb: Nastava u osnovnim i srednjim školama odvija se redovito usprkos štrajku

Učenici i nastavnici, potaknuti informacijama iz medija vezanima uz štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, krenuli su ranije prema školama te se nastava u ponedjeljak odvija redovito i u osnovnim i u srednjim školama, uz izostanak ili kašnjenja dijela učenika na prvi sat.

Predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević rekla je Hini kako je bilo očekivano da će neki učenici i nastavnici zbog problema s prijevozom malo kasniti, a nastava se odvija prema redovitom rasporedu sati. Učenici i nastavnici, potaknuti informacijama u medijima, krenuli su ranije u školu kako bi na vrijeme stigli na nastavu, dodala je.

Mirosavljević je istaknula da će učenicima svi izostanci zbog poteškoća s prijevozom biti opravdani. Roditelji će izostanke opravdati i dostaviti ih razrednicima, dodala je.

"Mislim da štrajk neće utjecati na održavanje nastave. Samo se treba organizirati tako da se krene ranije ili da jedni druge povezu", rekla je odgovarajući na pitanje postoji li plan za organizaciju nastave i dolazaka učenika i nastavnika ako se štrajk nastavi i idućih dana.

Stić: Nastava se odvija normalno, svi su nastavnici stigli na posao

Ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga i predsjednik zagrebačkog ogranka Udruge hrvatskih ravnatelja srednjih škola Zlatko Stić rekao je Hini da su svi nastavnici u ponedjeljak došli na posao, dok od ukupno 1080 učenika na prvi sat nije došlo oko 300, a oko 250 učenika i dalje nedostaje.

Nastava se u školi odvija normalno jer su svi nastavnici stigli na posao, rekao je Stić, dodavši da broj učenika u razredu nije presudan za organizaciju nastave ako je nastavnik prisutan.

Ako se štrajk nastavi i idućih dana, o daljnjoj organizaciji nastave razgovarat će se s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, rekao je Stić i dodao da se, u dogovoru s Ministarstvom, može organizirati i online nastava.

Izostanci će učenicima biti opravdani, naveo je, u skladu s pravilima škole i važećim propisima.