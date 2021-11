U organizaciji Grada Zagreba, brzo antigensko testiranje (BAT) moguće je obaviti na sedam lokacija, izvijestili su u ponedjeljak uoči uvođenja šire upotrebe Covid potvrda.

Prema odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite, Covid potvrde će u javnim i državnim institucijama od sutra biti obvezne za građane i zaposlenike. U zemlji se očekuje velika potreba za testiranjem, a iz Grada Zagreba ističu da se građani mogu testirati na sedam lokacija. Među njima, za testiranja u domovima zdravlja potrebna je prethodna nardužba na stranici brzi test, dok za testiranje u Poliklinici Zagreb najava nije potrebna.

Sedam lokacija testiranja brzim antigenskim testom

Testiranje je dostupno u Domu zdravlja centar, i to u Covid ambulanti na Sigetu (Avenija Većeslava Holjevca 22), svakim radnim danom, vikendom i blagdanom od 12 do 16 sati, zatim u Covid ambulanti na Krugama (Kruge 44), i to ponedjeljkom, srijedom i petkom brzi test moguće je napraviti od 9 do 14 sati, a utorkom i četvrtkom od 14 do 20 sati.

U Domu zdravlja Zagreb istok moguće se testirati u Covid ordinaciji u Grižanskoj (Grižanska 4), od 12 do 16 sati svakim danom, vikendom i blagdanom. Zatim, moguće je obaviti test na adresi Prilaz baruna Filipovića 11 (Covid ambulanta Doma zdravlja Zagreb Zapad - PBF), također od 12 do 16 sati svaki dan. Testirati se može i na adresi Park Stara Trešnjevka 3, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 15 sati, te utorkom i četvrtkom od 7 do 12 sati.

U Poliklinici Zagreb, testira se u Borovju (Zdeslava Turića 1) ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 13,15 do 19,15 sati te utorkom i petkom od 7,15 do 14 sati. Testiranje se odvija i u Gajnicama (Argentinska 2), ponedjeljkom od 9 do 13, utorkom, četvrtkom i petkom od 7,15 do 13,15 te srijedom od 9 do 18 sati. Za individualna testiranja nije potrebna prethodna najava, ističe se na stranicama Poliklinike Zagreb.