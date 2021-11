Na skupu sjećanja 83. godišnjice od Kristalne noći predsjednik Koordinacije židovskih općina RH Ognjen Kraus rekao je u utorak kako nismo iz povijesti ništa naučili te da je antisemitizam u užasnom porastu, kao i da postoji iseljavanje Židova.

"Tada je počeo zapravo Holokaust i progon Židova u čitavoj Europi. Nije bilo samo po Njemačkoj, to se proširilo po čitavoj Europi, kao što znamo i ovdje je bila NDH koja je imala rasne zakone s gotovo istim proganjanjem istih ljudi, a to su bili Romi, Židovi i Srbi u NDH te svi oni koji su bili neprijatelji po političkom uvjerenju", rekao je novinarima Kraus.

Ustvrdio je kako nažalost iz povijesti ništa nismo naučili te da je danas antisemitizam u Europi u užasnom porastu, kao i da opet postoji iseljavanje Židova.

"Židovske objekte, sinagoge, općine po Europi, čuva policija, moglo bi se reći naoružana do zubi. Posljedica je to svega ovoga što se ovdje događa, posljedica je to ovoga što se radi kod nas, revizija povijesti, posljedica je to općeg nezadovoljstva i dozvoljavanja svakome da radi i govori što hoće. Demokracija i anarhija nisu iste, dok će postojati revizija povijesti, dok će se dozvoljavati da se recimo kod nas ustaška znamenja kao takva mogu postojati i s njima se manipulirati, onda će postojati i situacija koja je, i poticati na taj način antisemitizam", naglasio je Kraus.

Dodao je kako je prije pet godina upozorio da se boji da polako klizimo u razdoblje prije Drugog svjetskog rata.

Skup sjećanja organizirala je Antifašistička liga na Trgu žrtava fašizma, a njen predsjednik Zoran Pusić kazao je kako godišnjicu Kristalne noći obilježavaju zbog sjećanja na taj strašan događaj i spomen na žrtve.

"Ali prije svega zbog razloga koji su do tih žrtava doveli. Zbog toga što to postoji potencijalno, nažalost, u svakom društvu, i samo se u određenim izvanrednim i neugodnim okolnostima može realizirati. U današnjim vijestima možete pročitati da su u Europi neke europske organizacije ustanovile da je antisemitizam porastao u vezi sa osjećajem ugroženosti ljudi od Covida. Jer je to naprosto u psihi jednog dijela ljudi, da vlastitu nesigurnost, da vlastiti strah projiciraju na konkretnu individuu ili konkretnu grupu", kazao je Pusić dodavši da se to dogodilo u nacističkoj Njemačkoj, ali i da se danas može ponovno dogoditi.

Naglasio je da se svake godine nalaze na mjestu Trga žrtava fašizma jer smatraju da, iako je Hrvatska u EU i vlada demokracija, još uvijek postoji opasnost da se ti početni koraci mogu ponovno pojaviti, a posebice u ovim izvanrednim okolnostima.

Na događaju su još bili predsjednik SNV-a Milorad Pupovac, saborska zastupnica Rada Borić te predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Maja Sever.